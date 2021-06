Vereadores de Rosário discutem assuntos de interesse do município









02/06/21 - 05:22:06

Na tarde desta terça-feira, 1º, os vereadores de Rosário do Catete se reuniram em mais duas sessões ordinárias. Após a leitura da ata das sessões anteriores, foi dado início à primeira sessão que tratou, primeiramente, dos requerimentos enviados para aprovação do prefeito interino de Rosário do Catete, Magno Monteiro.

Dentre os temas discutidos, foi abordada a inclusão dos trabalhadores de segurança pública e da força municipal de Rosário do Catete na vacinação contra a Covid-19, criação e destinação de espaços públicos para agricultores rosarenses e viabilização de lives semanais para incentivar os artistas locais.

Além disso, também foi solicitado melhorias e reparos na entrada da cidade através de recapeamentos asfálticos, canteiros e construção de um portal, além da retomada da emissão de documentos de identidades e da carteira de reservista em Rosário do Catete.

Na segunda sessão do dia, foram feitas diversas votações de projetos de lei anteriormente discutidos no plenária. Com unanimidade, os quatro projetos foram aprovados, dentre eles a criação de um Conselho Municipal pelo Direito das Pessoas Idosas e da Semana Municipal da Conscientização ao Combate do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Por Midiando Comunicação