Zezinho solicita melhorias para estrada que liga Malhada dos Bois ao povoado Cruz da Donzela









02/06/21 - 16:36:16

Sempre dialogando com sergipanos de todas as regiões e atento às questões voltadas para a melhoria das rodovias, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou Indicação solicitando ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) o recapeamento asfáltico do trecho da rodovia que liga o povoado Cruz da Donzela a Malhada dos Bois.

“Recebi a reivindicação de vereadores de Malhada dos Bois e dos moradores. Eles reclamam que a via está em péssimas condições de tráfego, ocasionando muitos transtornos ao povo malhadense. A grande reclamação é o risco causado à população em virtude da ocorrência de acidentes na região e o perigo aos motoristas,motociclistas e até pedestres que frequentam as imediações”, destacou Zezinho Sobral.

De acordo com o deputado estadual, a indicação também sugere que, após a recuperação da rodovia do povoado Cruz da Donzela a Malhada dos Bois, seja feita manutenção periódica da malha asfáltica. “A região de Malhada dos Bois é de grande importância para a pecuária leiteira, além das culturas de mandioca, milho e feijão. Rodovias em boas condições de trafegabilidade promovem segurança para a população e para o escoamento agrícola. Sigo atento a essa e outras rodovias sergipanas”, afirmou.

Zezinho Sobral destaca ainda a importância da operação Tapa Buraco e o programa Pró-Rodovias para Sergipe. “Meu objetivo é sempre dialogar e encaminhar as solicitações das comunidades para proporcionar melhores condições de trafegabilidade e garantir a segurança de pedestres, motoristas e condutores. A operação Tapa Buraco já vem atuando na reestruturação de muitas estradas e o Pró-Rodovias, que é um dos eixos do programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado – Avança Sergipe), prevê a reestruturação de 441,5 quilômetros e já está fazendo a diferença. Percorro bastante o interior, fiscalizo as obras em andamento e encaminho as demandas da população sobre melhorias em alguns trechos”, destacou.

Fonte e foto assessoria