Aracaju mantém serviço de vacinação ativo no feriado de Corpus Christi nesta quinta









03/06/21 - 07:12:23

Nesta quinta-feira (03), feriado de Corpus Christi, Aracaju não interromperá a vacinação e manterá abertos os pontos de vacinação, incluindo Unidades Básicas de Saúde e o posto volante montado no Parque da Sementeira.

As pessoas que optarem se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas podem se dirigir às UBSs: Augusto Franco (Farolândia); Santa Terezinha (Zona de Expansão); Anália Pina (Santos Dumont); Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); Marx de Carvalho (Ponto Novo); Adel Nunes (América); Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Roberto Paixão (17 de Março); Cândida Alves (Rua São João); Celso Daniel (Santa Maria); Amélia Leite (Suíssa); Francisco Fonseca (18 do Forte) e Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos). Todas funcionarão das 8h às 16h.

No mesmo horário, também estarão funcionando os seguintes pontos de vacinação: Cras João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), Estação Cidadania (Bugio), Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos), quadra do Colégio CCPA (acesso pela quadra no portão 3). Já o drive-thru montado no Parque da Sementeira ficará ativo das 8h às 17h.

Por idade – O Governo do Estado, em cumprimento à nota técnica de nº 717/2021, publicada pelo Ministério da Saúde no dia 28 de maio deste ano, informa que passou a adotar os critérios de vacinação contra a Covid-19 de maneira escalonada, por ordem decrescente de idade, para a população entre 18 e 59 anos. A ideia é acelerar a vacinação de toda a população adulta sergipana, independente da categoria profissional.