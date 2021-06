ASSESSORIA EMITE NOTA SOBRE QUADRO CLÍNICO DO MÉDICO EDUARDO AMORIM









03/06/21 - 14:50:09

A Assessoria de Comunicação do médico anestesiologista e ex-senador Eduardo Amorim informa que ele sentiu um mal estar na última sexta-feira, 28, e imediatamente isolou-se em casa. Diante dos sintomas apresentados, Eduardo realizou o teste da Covid e testou positivo, mantendo os devidos cuidados.

Diante da queda do nível de saturação e persistência de alguns sintomas, decidiu, nesta quinta-feira, 03, em conjunto com o médico que acompanha seu quadro, ir ao Hospital Primavera para realizar alguns exames e optou-se pela internação para um melhor monitoramento da evolução clínica. Embora esteja com parte dos pulmões comprometidos, Eduardo Amorim segue com a saturação normal e vem respondendo bem apenas com o oxigênio ambiente.

Vale destacar que, enquanto profissional da Saúde, Eduardo Amorim seguia na linha de frente, atuando em diversas cirurgias, inclusive realizando o procedimento de intubação dos pacientes. A assessoria segue à disposição para quaisquer esclarecimentos e seguirá atualizando as informações.

Ascom