VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA AVANÇA E CHEGA À 3ª ETAPA PRÓXIMA SEMANA

03/06/21 - 06:38:53

Com 65.185 pessoas já vacinadas contra a influenza, a Prefeitura de Aracaju segue imunizando os aracajuanos, e até esta sexta-feira, 4, estão inseridos, além dos grupos iniciais, idosos com idade entre 60 e 69 anos.

Até o momento, foram vacinadas 29.058 crianças [com idade entre seis meses a menores de seis anos], 18.604 idosos, 11.047 trabalhadores de saúde, 3.710 gestantes, 2.310 professores, 455 puérperas e um indígena.

A partir da próxima quarta-feira, dia 9, até o dia 9 de julho, um novo grupo será contemplado na terceira fase, o qual será formado de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

As pessoas que fazem parte dos grupos anunciados nas fases anteriores e que ainda não se vacinaram, continuam tendo acesso à campanha. Já as pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19, ou qualquer outro tipo de imunizante, devem cumprir o intervalo de 15 dias para receber a vacina contra a gripe.

“Sobre o que é necessário apresentar para ter acesso à vacina, orientamos que as pessoas compareçam nos pontos de vacinação levando um documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência e o cartão de vacina. Para as categorias profissionais, além do documento de identidade, também é necessário apresentar um comprovante de vínculo com a empresa ou que identifique a pessoa na função”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Pontos de Vacinação

Confira as Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando contra a Influenza, funcionando das 8h às 16h:

UBS Antonio Alves (Atalaia);

UBS João Bezerra (Areia Branca);

UBS Niceu Dantas (Mosqueiro);

UBS Dona Sinhazinha (Grageru);

UBS Dona Jovem (Industrial);

UBS Augusto Cesar Leite (Conj. Santa Tereza);

UBS Elizabeth Pita (Santa Maria);

UBS Oswaldo Leite (Santa Maria);

UBS Humberto Mourão (São Conrado);

UBS Joaldo Barbosa (América);

UBS Fernando Sampaio (Ponto Novo);

UBS Maria do Céu (Centro);

UBS Ávila Nabuco (Médici);

UBS Madre Tereza (Jabotiana);

UBS Porto Dantas (Porto Dantas);

UBS Carlos Fernandes (Lamarão);

UBS José Quintiliano (Santo Antônio);

UBS Eunice Barbosa (Coqueiral);

UBS João Cardoso (José Conrado de Araújo);

UBS Renato Mazze Lucas (Santos Dumont);

UBS José Calumby (Jardim Centenário);

UBS Carlos Hardman (Soledade);

UBS Francisco Fonseca (18 do Forte).

