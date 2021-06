Com ampliação de público-alvo, Aracaju vacina mais 4.038 pessoas contra covid-19









O meio de locomoção nem importa, o que interessa é chegar ao ponto de vacinação e receber a dose que salva vidas. É assim que tem sido, em Aracaju, durante a campanha coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que, até esta quarta-feira, 2, já vacinou 161.639 pessoas contra covid-19. Indo receber a vacina pé, de ônibus, carro, moto ou bicicleta, o engajamento do público-alvo tem feito a diferença, afinal, é com a multiplicação de imunizados que haverá, de fato, um controle do coronavírus.

Com as 4.038 doses aplicadas somente no dia de hoje, a Prefeitura de Aracaju, alcançou 24,30% da população aracajuana, sendo que, no momento, estão sendo vacinadas, além dos grupos já incluídos, pessoas sem doenças preexistentes 58+, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente grave 57+. Além destes, os profissionais da Educação, do transporte público, de segurança, forças armadas e de salvamento também estão sendo vacinados.

O guarda municipal Fábio Victor dos Santos, de 39 anos, é um dos exemplos de pessoas que dão seu jeito de receber a vacina. Nesta quarta-feira, ele foi de bicicleta ao drive-thru organizado no Parque Augusto Franco (Sementeira) e se disse aliviado.

“O momento da vacinação acaba sendo uma ocasião que vem a nos tranquilizar. Além da pandemia em si, nos últimos dias, andava ainda mais tenso porque atuei na operação no Nestor Piva e tudo foi muito lamentável, sem contar o risco que corremos por atuar na área de segurança. Agora, com a primeira dose, estou um pouco menos aflito e mais esperançoso”, conta Fábio.

A esperança demonstrada nas palavras do guarda municipal foi a mesma vista nos olhos da professora Aldenice Meireles, de 37 anos, que, acompanhada do marido e dos filhos, exalou motivação.

“Durante todo esse tempo de pandemia, vinha contando os dias para tomar a vacina e, hoje, enfim, chegou o momento. Agora, minha expectativa é pela chegada da hora em que poderei rever meus alunos, estar com eles mais perto, já que só tenho aulas remotas. A vacina nos traz, de fato, uma sensação de que, em breve, poderemos respirar mais aliviados”, frisa Aldenice.

O contador Aristarco Teles, de 57 anos, encontrou em sua fé a forma de se tranquilizar até poder receber sua dose.

A senhora Marlene Pina Dantas, de 80 anos, tomou sua segunda e tão aguardada dose. “Dá uma alegria muito grande, agora que estou com esse ciclo completo. Durante a pandemia não saí de casa, me cuidei o máximo que pude, mas, ainda assim, é muito importante estar vacinada e mais protegida”, ressalta dona Marlene. “Mesmo com todos os problemas e tristezas dessa pandemia, me mantive confiante de que as coisas serão melhores e a vacina veio para reforçar isso. Agora, meus desejo é que todos possam, muito em breve, ter a mesma oportunidade que eu”, afirma o contador.

Vacinação no feriado

Com o intuito de fazer a campanha de vacinação contra a covid-19 avançar ainda mais, nesta quinta-feira, 3, feriado de Corpus Christi, a Prefeitura não interromperá a vacinação e manterá abertos os pontos de vacinação, incluindo Unidades Básicas de Saúde e o posto volante montado no Parque da Sementeira.

As pessoas que optarem se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas podem se dirigir às UBSs: Augusto Franco (Farolândia); Santa Terezinha (Zona de Expansão); Anália Pina (Santos Dumont); Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); Marx de Carvalho (Ponto Novo); Adel Nunes (América); Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Roberto Paixão (17 de Março); Cândida Alves (Rua São João); Celso Daniel (Santa Maria); Amélia Leite (Suíssa); Francisco Fonseca (18 do Forte) e Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos). Todas funcionarão das 8h às 16h.

No mesmo horário, também estarão funcionando os seguintes pontos de vacinação: Cras João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), Estação Cidadania (Bugio), Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos), quadra do Colégio CCPA (acesso pela quadra no portão 3). Já o drive-thru montado no Parque da Sementeira ficará ativo das 8h às 17h.

Também estará disponível a vacinação das pessoas que já cumpriram o intervalo de 90 dias para a segunda dose da vacina AstraZeneca.

Em todos os pontos é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência. Para as pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas nessa condição e os deficientes permanentes 57+, também é necessário apresentar relatório médico datado dos últimos seis meses. Todas as categorias profissionais incluídas na vacinação devem apresentar, além dos documentos pessoais e cartão de vacina, o código de validação cadastral.

As pessoas que desejarem se vacinar no drive ou no auditório Antônio Vieira Neto, obrigatoriamente, precisam se cadastrar no site do VacinAju, para gerar o código e apresentá-lo no momento da vacinação.

Foto André Moreira

03/06/21 - 09:13:47