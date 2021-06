Deputada Diná Almeida vota pela prorrogação do cartão Mais Inclusão









03/06/21 - 10:55:42

Foi aprovado nesta quarta, 2, projeto de lei ordinária de autoria do Poder Executivo, prorrogando até julho de 2021 o pagamento do benefício Cartão Mais Inclusão para o trabalhador autônomo ou informal que se encontre em condição de pobreza ou extrema pobreza.

Uma medida que tranquiliza a parlamentar. “Sem dúvidas um dos setores mais atingidos pela pandemia foi o da atividade autônoma e informal. Sabemos o quanto tem sido difícil manter um comércio aberto em um momento tão delicado e, em conjunto com o governo estadual, poder amenizar essa situação, sem dúvidas é reconfortante”, declara a deputada.

Com uma vasta experiência na área da assistência social, Diná Almeida tem consciência da necessidade de um suporte financeiro para essas famílias. “Enquanto estive à frente da Secretaria de Assistência Social nos mandatos em que meu esposo, Diógenes Almeida foi gestor, sempre priorizei a todos que estavam em vulnerabilidade social. Por essa razão não seria diferente agora”, frisou a parlamentar.

Para receber o benefício é necessário estar no Cadastra Único (CadÚnico), sendo que o valor do auxílio é de R$ 200,00 e pode ser utilizado exclusivamente para compra de alimentos em estabelecimentos credenciados no Banese.

“Que a prorrogação deste auxílio consiga amenizar a situação daqueles que necessitam, do mesmo modo que rogo a Deus diariamente para que tudo isso acabe. O importante agora é todos manterem os cuidados necessários para prevenir o contágio do vírus”, completou a deputada.

POR ASCOM/DINÁ ALMEIDA