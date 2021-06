“É uma alegria ver sergipanos se colocando no mercado de geração de energia”, diz Pimentel









03/06/21 - 08:00:21

Autor da propositura que originou a Lei nº. 8.467/2018, responsável por estabelecer a política de incentivo à geração de energia solar em Sergipe, o deputado estadual Luciano Pimentel ocupou a tribuna na sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 2, para destacar sua participação em uma audiência realizada nessa terça-feira, 1º, entre o governador Belivaldo Chagas e o empresário sergipano Sandro Santos, proprietário da SergipeWeb.

“Tive o prazer de acompanhar o empresário Sandro Santos, proprietário da segunda maior empresa de internet do estado, em uma audiência onde ele apresentou ao governador Belivaldo Chagas um projeto para implantação de uma usina de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade produtiva de 1 MW (megawatt). Para se ter uma ideia, serão 2.200 placas solares de alta tecnologia em uma área plana de 4.400 m². A energia produzida por esta usina pode abastecer 1.500 residências”, enfatizou Luciano Pimentel.

Com um mandato marcado por ações de defesa da energia solar, o parlamentar externou a felicidade de notar que Sergipe está buscando seu espaço neste mercado. “O governador ressaltou a importância de buscar uma área no Governo do Estado que possa olhar mais para energia solar, um setor que hoje está em franca expansão em Alagoas, na Bahia, no Ceará e no Rio Grande do Norte, entre tantos outros estados. Como um deputado que sempre apoiou essas atividades, fico feliz com esse interesse. É uma alegria ver que os empresários sergipanos estão se colocando no mercado de geração de energia”, afirmou Luciano Pimentel.

SergipeWeb

A SergipeWeb surgiu em 2006, com o primeiro grande investimento no município de São Cristóvão e uma conexão via rádio 2.4GHz. Hoje, a empresa trabalha para expandir as fronteiras e atualmente sua rede de fibra óptica abrange 45 municípios de Sergipe, conectando cerca de 60 mil lares.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões