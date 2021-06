Funcap apresenta programação do Encontro Nordestino de Cultura 2021

A programação será divulgada em solenidade transmitida virtualmente na sexta, 4

Especialmente no mês de junho, em todos os cantos do estado, a tradição cultural mais forte e toda a energia criativa do povo nordestino ganha ainda mais cores e sabores, enchem de fé e alegria o coração de nossa gente. E este ano não será diferente. O Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), preparou uma programação toda especial para que os sergipanos possam comemorar os festejos juninos com segurança e muito xote, xaxado e baião.

Nessa sexta-feira, 4, às 9h, a Funcap lançará, diretamente do Complexo Cultural Gonzagão, em solenidade transmitida virtualmente, a programação completa do Encontro Nordestino de Cultura 2021. Serão 14 dias de eventos, com mais de 90 atrações, em um projeto que envolve mais de 150 profissionais da cadeia produtiva da arte em Sergipe, todos contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc. O evento poderá ser acompanhado no Youtube da Fundação e contará com apresentações de quadrilhas juninas e muita música.

Para a presidente da Funcap, a professora Conceição Vieira, o Encontro Nordestino de Cultura é importante “para mantermos viva a nossa tradição maior, reacender aquilo que alegra o coração da gente sergipana, com a alegria da família, em casa dançando, acompanhando nossa programação. Vamos deixar marcado e registrado no seio da comunidade sergipana que São João é em Sergipe”.

A programação do Encontro Nordestino de Cultura Junina 2021 reúne o Fórum Nacional de Música Nordestina, Especial Santo Antônio, Arraiá da Família, o Funcap no Interior e ainda o Festival de Quadrilhas.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc é uma realidade através de recursos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, destinada ao Governo do Estado de Sergipe