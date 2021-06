ITABAIANINHA: DIFICULDADES PARA VACINAR PROFESSORES, QUE RECUSAM O IMUNIZANTE









03/06/21 - 10:29:43

A Secretaria Municipal da Saúde de Itabaianinha enviou um documento para a Secretaria da Educação solicitando uma busca ativa dos trabalhadores a fim de que eles sejam vacinados. O motivo? A baixa adesão dos profissionais à imunização.

Segundo a secretária da pasta, Ingrid Alícia, os rofessores da rede municipal estão recusando tomar os imunizantes contra a Covid-19 disponíveis no município.

“Recebemos uma lista com 692 trabalhadores da educação. Desses, 409 são professores. Compareceram até ontem, terça-feira, 344 pessoas da comunidade escolar da rede municipal, privada e estadual”, revela Ingrid.

O município recebeu no último dia 24 de maio, 120 doses da Pfizer para imunizar trabalhadores das escolas do Ensino Básico da Rede Pública e Privada, mas por ter doses em estoque, o município ampliou para 166.

Ainda de acordo com Ingrid, na última segunda-feira, 31, o município recebeu 400 doses do imunizante da AstraZeneca para complementar a imunização da comunidade escolar, totalizando 566 doses.

Segundo a secretária, as equipes que aplicam as doses dos imunizantes em dois locais relatam que os professores não querem tomar as vacinas, chegando a afirmar que não vão tomar por questões religiosas ou por terem sido infectados com a Covid-19 recentemente.

“Hoje eu me sinto impossibilitada de avançar para outros grupos, porque ainda esse grupo não foi finalizado. Precisamos avançar na vacinação”, lamenta Ingrid.

Circula imagens na cidade de profissionais que teriam sido flagrados realizando aglomerações em resorts e outros encontros.