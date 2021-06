MACHADO INSISTE EM APELAR PARA FUNCIONAMENTO DA MATERNIDADE DO HU









03/06/21 - 16:43:29

O ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) volta a chamar atenção para a necessidade do funcionamento da maternidade do Hospital Universitário (HU). De acordo com as informações repassadas para Machado, o prédio de cinco andares com capacidade para 130 leitos, será capaz de realizar 300 partos por mês. Um documento recebido por Machado com informações sobre a grandiosidade da obra e o quanto a mesma será de fundamental importância para atender à população carente, dependente do SUS.

Para José Carlos Machado “a maternidade do Hospital Universitário (HU) está estruturada com 6 salas cirúrgicas, uma UTI adulta, uma UTI pediátrica, uma UTIN (UTI Neo Natal), enfermaria para cirurgias ginecológicas e de mamas, enfermaria para obstetrícia, uma enfermaria pediátrica e nove salas para atendimento ambulatorial”.

Para o funcionamento da maternidade serão necessários R$ 20 milhões para equipar e contratualizar.” É fundamental que a bancada atue para garantir o funcionamento da maternidade, o mais breve possível”, sugere Machado.