PREFEITURA DE SALGADO DECRETA LOCKDOWN NOS TRÊS FINS DE SEMANA DE JUNHO









03/06/21 - 06:48:53

A Prefeitura de Salgado decretou nesta quarta-feira, 2 de junho, lockdown que vai valer para os três últimos fins de semana de junho, ou seja, nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27. As medidas são para controlar a propagação da Covid-19, pois o município tem registrado alta de casos.

Assim, durante esse período não deve acontecer circulação de pessoas em todo o território do município de Salgado, exceto os “deslocamentos em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável devidamente justificada”, conforme o decreto.

Além do lockdown, a Prefeitura também decretou a mudança da feira livre do município que tradicionalmente acontece aos sábados para as três sextas-feiras dos dias 11, 18 e 25 de junho.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Salgado