SAÚDE FORMA NÚCLEO CONDUTOR PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DO PLANIFICASUS









03/06/21 - 06:01:23

O objetivo é melhorar os serviços de saúde para avançar a assistência ao usuário do SUS de forma qualificada e integrada entre a Atenção Primária e a Atenção Ambulatorial Especializada

Uma reunião para definir o grupo condutor da segunda fase do Projeto PlanificaSus foi realizada na manhã desta quarta-feira, 02, no Centro Administrativo da Saúde, sob o comando da Diretoria de Atenção Primária Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsável pela execução do projeto, que tem como objetivo melhorar os serviços de saúde para avançar a assistência ao usuário do SUS de forma qualificada e integrada entre a Atenção Primária e a Atenção Ambulatorial Especializada.

As diretorias da secretaria e representantes da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosemes) em Sergipe participaram da reunião, considerando que o grupo condutor do PlanificaSus tem, em cada uma das suas fases, representante destes segmentos. Na pauta do encontro, também uma retrospectiva da primeira fase do projeto, executado nas Regiões de Saúde de Lagarto e Itabaiana.

“Retomamos as tratativas do PlanificaSus na fase dois, onde o objetivo foi, além de fazer uma apresentação geral da situação do projeto, do que a gente conseguiu avançar na fase um, foi também o de fortalecer os laços internos, no entendimento de que este é um projeto da Secretaria de Estado da Saúde e, portanto, tem a necessidade do envolvimento de todas as diretorias, bem como da parceria do Cosems, Funesa e do setor de Educação Permanente, com vistas ao alcance dos resultados que pretendemos”, declarou a diretora da Atenção Primária à Saúde, Flávia Diniz.

Ela destacou que foram concluídas todas as etapas dos níveis um, dois, três e quatro da fase um do PlanificaSus, que atua na organização dos processos de trabalho da linha materno-infantil, nos 20 municípios que compõem as Regiões de Saúde de Lagarto e Itabaiana. A fase dois dará sequência ao projeto com as etapas que vão de cinco a oito, aprimorando os processos que foram disparados em 2019, quando então entrará na fase de conclusão, com término previsto para dezembro de 2023.

Segundo Flávia Diniz, os resultados pretendidos pelo projeto na linha de cuidados materno-infantil são a qualificação da assistência no pré-natal à gestante e à criança, com garantia do parto e com a certeza de quais pontos da rede irão assisti-la. Destacou que o PlanificaSus é um projeto que visa fortalecer os processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde em rede com a Atenção Ambulatorial Especializada, dentro da perspectiva de integrar os dois pontos de Atenção.

Para o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde em Sergipe, Enock Ribeiro, o PlanificaSus um olhar de integração e integralidade na linha de cuidados materno-infantil, promovendo uma assistência de qualidade. “O Cosems apoia esta iniciativa e se coloca sempre à disposição para contribuir com este avanço na saúde da mulher e do bebê”, declarou.

A coordenadora das Tecnologias Aplicadas à Educação em Saúde da Funesa, Eneida Ferreira, informou que a fundação tem muito a contribuir com a parte logístico-operacional dos serviços, seja presencial ou remoto, dando suporte a gestores e trabalhadores, mas especialmente do ponto de vista pedagógico. “O PlanificaSus mexe com as rotinas, os processos de trabalho, o que não deixa de ser um processo educacional também. Fizemos isso na fase um e neste segundo momento continuaremos participando do processo”, enfatizou.

Foto Flávia Pacheco