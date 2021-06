Abrasel realiza 15ª edição do Festival Brasil Sabor e elege o melhor prato de Sergipe









04/06/21 - 06:08:35

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel) realizou nesta quarta-feira (2) a 15ª edição do Festival Brasil Sabor no Hotel Vidam, em Aracaju. O evento deste ano reuniu um grupo pequeno de empresários para representar os estabelecimentos e contou com o prêmio do festival que elegeu o melhor prato.

O presidente da Abrasel, Bruno Dorea, fez a abertura do evento fazendo uma homenagem a João Ricardo e anunciou seu irmão, João Guilherme Almeida, como o novo vice-presidente da associação.

“O festival deste ano é simbólico mas não poderíamos deixar de fazer até em homenagem ao nosso amigo João Ricardo que sempre investiu no Brasil Sabor. Eles partiu e nós vamos continuar seguindo em sua homenagem também. No próximo ano vamos fazer um evento gastronômico grandioso como os sergipanos merecem”, garante.

Melhor prato

Entre os jurados convidados estiveram a cantora Maysa Reis, o jornalista Fredson Navarro, o influenciador digital Marcos Pako (Já sei onde ir), os empresários Dudu Lopes, Raiane Pereira e Samuel Nissola e o consultor Luciano Moreira. Eles provaram todos os pratos e analisaram cada detalhe. O grande vencedor foi o Salt Steak House.

“Apresentamos um prato com carne do sol, arroz cremoso com charque e macaxeira. Nossos clientes gostam muito e agora foi o mais votado. Estamos muito felizes com o resultado que é um incentivo para nós. Aliás todos estão de parabéns pelos pratos que foram apresentados. Todos capricharam muito”, vibra Bruno Gois Prado.

Em Segundo lugar ficou o Blend e o Restaurante Parati conquistou o terceiro lugar.

Por Fredson Navarro