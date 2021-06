CAMINHÃO CARREGADO COM BAGAÇO DE LARANJA TOMBA PRÓXIMO A SOCORRO









04/06/21 - 08:34:41

Um caminhão carregado com bagaço de laranja tombou na madrugada desta sexta-feira (04) na BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo motorista são de que houve apenas danos materiais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que esteve no local, o trânsito está sendo normalizado, com a retirada do material e também do caminhão da pista.

Uma máquina removeu o material da via, que foi liberada por volta das 8h30.