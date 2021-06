Campanha da Estácio ajuda instituição filantrópica de Aracaju









O Centro Universitário Estácio de Sergipe está arrecadando material de limpeza e higiene pessoal em favor da Associação de Apoio de Adulto com Câncer do Estado de Sergipe. Instituição filantrópica com ampla atuação em benefício de pessoas que estão se submetendo a tratamento oncológico na rede pública de Aracaju, a AAACASE é parceira do Curso de Fisioterapia da Estácio, abrindo suas portas para os estágios supervisionados em Oncologia. Por conta da pandemia a Associação está necessitando de material de limpeza e higiene pessoal.

A campanha prossegue até o próximo dia 21 e as doações podem ser entregues na sede do Centro Universitário Estácio de Sergipe, localizado na rua Teixeira de Freitas, número 10, bairro Salgado Filho, em Aracaju. A coordenadora do Curso de Fisioterapia, professora Fabíola Meister Pereira, pede que os estudantes a população façam doação principalmente de álcool em gel e líquido 70, cotonete, creme e escova dental, fraudas descartáveis, hidratante, sabonete líquido, água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, papel toalha e sabão em pó.

Segundo o professor Adriano Douglas, reitor do Centro Universitário, a campanha já conseguiu arrecadar um volume considerável de material de limpeza e higiene pessoal, que vão ajudar em muito a manutenção da Associação de Apoio de Adulto com Câncer. O professor acredita ser possível mais do que dobrar o volume de doações feitas até agora. “Nossos estudantes e a comunidade se sensibilizaram e estão participando ativamente, garantindo o sucesso de mais esta campanha humanitária que estamos realizando”, frisa o reitor.

Sobre a AAACASE

Fundada em 2001, a Associação de Apoio de Adulto com Câncer é uma instituição sem fins lucrativos e mantida por doações e trabalho voluntário. Conta com uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas que desenvolvem trabalho social e psicossocial. A entidade atua em projetos de assistência a adultos portadores de câncer em tratamento oncológico (quimioterapia e radioterapia). A AAACASE atende pessoas residentes em Aracaju e oriundas de municípios sergipanos, da Bahia e de Alagoas.

Fonte e foto assessoria