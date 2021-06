CONIVALES finaliza entrega da maior compra compartilhada de medicamentos de Sergipe









04/06/21 - 16:48:31

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) abasteceu as farmácias básicas e as unidades de saúde de mais de 30 municípios sergipanos consorciados e conveniados ao Consórcio, com a distribuição de medicamentos e materiais hospitalares e equipamentos de proteção individual (EPIs), que foram adquiridos através da última compra compartilhada promovida pelo CONIVALES.

Foram adquiridos quase R$ 3 milhões em medicamentos e mais de R$ 1 milhão em correlatos. Os valores correspondem ao quantitativo de mais de 14 milhões de medicamentos e quase 500 mil correlados, distribuídos aos então 34 municípios consorciados/conveniados ao Consórcio.

O presidente do CONIVALES, Franklin Freire, enfatizou a eficiência e a atuação do Consórcio neste período de pandemia da covid-19 e já adiantou a expectativa para o segundo pedido de medicamentos. “Esse momento em que todo o país está vivendo nesse novo normal, onde a área da saúde está passando pelo pior momento que o país e o mundo já viveu, o CONIVALES, mesmo diante de toda dificuldade conseguiu destinar quase 100% de entrega, no pior momento da saúde mundial, onde faltam insumos para a fabricação de medicamentos. Isso mostra o quanto o CONIVALES vem crescendo. Estamos encaminhando para o 41º município conveniado e a expectativa para a segunda compra é ainda maior”, declarou o presidente.

De acordo com o superintendente do COVINALES, Marcos Barroso, essa foi a maior compra compartilhada de medicamentos da história de Sergipe, que envolveu 29 empresas entre Sergipe e outros estados, atingindo um percentual de mais de 90% de entrega. “Foi iniciado o pedido 02 de medicamentos com estimativa de entrega de mais de 10 milhões de itens. No mês de maio o CONIVALES alcançou a marca de 40 municípios integrantes”, celebrou o superintendente.

A secretária municipal de Saúde de Santa Rosa de Lima, Luana Menezes, ressaltou que o município aderiu ao consórcio há mais de ano e, desde então, a farmácia básica da cidade disponibiliza variáveis medicamentos para a população. “A farmácia passou a trabalhar com uma gestão de compras compartilhada e programada, trazendo benefícios econômicos para a gestão. Conseguimos atingir mais de 80% da lista de medicamentos da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). Além disso, com medicações em estoque e uma população assistida de forma equânime e com medicação de várias classes: psicotrópicos, anti-hipertensivo, antibióticos entre outros, o usuário é atendido e já sai com sua receita despachada levando sua medicação para casa e iniciando de imediato o tratamento prescrito pelo médico”, pontuou a secretária.

Por Ascom/CONIVALES