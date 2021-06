CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO VISITA EDVALDO: “PREFEITO HONRADO E DINÂMICO”









04/06/21 - 12:13:42

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta sexta-feira, 4, em seu gabinete, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Carlos Alberto Sobral. Durante a visita de cortesia, o conselheiro, que se aposentará do cargo no próximo dia 24 de julho, quando completa 75 anos, declarou que “como fiscalizador das coisas públicas, fez questão de se despedir de um prefeito honrado, dinâmico e que merece todo o reconhecimento pelo gestor que se tornou ao longo da sua trajetória”.

“Desde que Edvaldo foi eleito vereador, em 1989, temos uma relação de amizade e sempre procurei colaborar com minha experiência. Em toda a sua trajetória, da qual sempre fiz parte, Edvaldo mostrou algo que, para mim, é de excelência em um gestor público, que é a boa fé nas intenções. Por isso, vim aqui pessoalmente me despedir e agradecer a Edvaldo pelo político que ele é e pela importância que ele tem na história de Sergipe, mas particularmente de Aracaju”, reconheceu o conselheiro.

Ao agradecer pelo reconhecimento, Edvaldo retribuiu destacando que Carlos Alberto “é um exemplo de integridade e dedicação ao serviço público”. “Carlos Alberto é um exemplo de homem público, de competência em todos os cargos que exerceu. Sua capacidade técnica, jurídica e sua visão, sempre o colocaram em posição de destaque. Carlos Alberto deu grande contribuição ao Tribunal de Contas, para torná-lo um órgão respeitado pela sociedade, e tenho nele um exemplo de homem íntegro e de dedicação ao serviço público em Aracaju e em Sergipe. Um amigo solidário e que deixará um grande exemplo para as gerações futuras”, declarou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA