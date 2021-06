CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO QUE FUNCIONARÃO NESTE FINAL DE SEMANA









04/06/21 - 08:55:58

Com unidades abertas exclusivamente para vacinação contra a covid-19, Prefeitura de Aracaju divulga cronograma do serviço para o final de semana. Neste sábado (5) e domingo (6), funcionarão quatro Unidades Básicas de Saúde, o auditório Antônio Vieira Neto e o ponto montado no Parque da Sementeira. Com exceção do drive, que funcionará das 8h às 17h, os demais pontos estarão abertos das 8h às 16h.

“Além da primeira dose, para as pessoas com 58 anos, e para os grupos prioritários que ainda estão se vacinando [como os trabalhadores da Educação, do transporte coletivo e aeroportuários], também estaremos disponibilizando o serviço de vacinação no final de semana, para àquelas pessoas completaram 90 dias e já podem receber sua segunda dose. Importante verificar o cartão de vacinação e buscar o serviço no prazo correto”, destacou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Vão funcionar as UBS: Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Francisco Fonseca (18 do Forte). Nesses locais, as pessoas incluídas nos grupos de vacinação deverão apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência. Pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas nessa condição e os deficientes permanentes 57+, também devem apresentar relatório médico datado dos últimos seis meses.

Todas as categorias profissionais incluídas na vacinação devem apresentar, além dos documentos pessoais e cartão de vacina, o código de validação cadastral. E as pessoas que desejarem se vacinar no drive ou no auditório Antônio Vieira Neto, obrigatoriamente, precisam se cadastrar no site do VacinAju, para gerar o código e apresentá-lo no momento da vacinação.

Foto André Moreira