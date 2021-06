DEFESA CIVIL ESTADUAL RECEBE FORÇA-TAREFA DA UFS PARA COMBATE À PANDEMIA









04/06/21 - 14:48:59

Ação é fruto de parceria do Governo do Estado com a UFS no combate à disseminação do vírus

O Governo do Estado, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem realizado diversas ações de combate à disseminação da Covid-19. Uma das ações da força tarefa aconteceu na manhã desta sexta-feira, 4, na sede do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec).

Foram disponibilizados 170 testes. “O objetivo da testagem é detectar anticorpos IGM e IGG para SARS COV 19, uma pesquisa importantíssima para detectar os assintomáticos, afastando do trabalho para que não contaminem seus colegas e isso impeça a disseminação do vírus no ambiente de trabalho”, explica o professor Doutor Lyzandro Borges, do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe.

“A defesa civil tem uma parceira com a Universidade Federal de Sergipe desde o início da pandemia, a qual sempre disponibiliza testagem para nós, agentes públicos que estamos trabalhando na linha de frente no combate à pandemia. Nosso agentes trabalham na fiscalização para poder fazer cumprir os decretos governamentais e controlar o avanço do coronavírus”, explicou a gerente de planejamento do Depec, Capitã Flávia Emanuela.

Fonte e foto assessoria