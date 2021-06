DEPUTADA APELA A MINISTÉRIO PARA QUE CONVOQUE OS APROVADOS CONCURSO DA CEF









04/06/21 - 15:58:24

Maria Mendonça, também, pede abertura de novas agências no Estado, considerando que estão sempre superlotadas por conta do baixo efetivo

A deputada Maria Mendonça (PSDB) protocolou, na Assembleia Legislativa do Estado (Alese), uma Moção de Apelo pedindo a convocação dos mais de 200 aprovados no concurso da Caixa Econômica Federal, ocorrido em 2014. Na mesma propositura, ela também apela para que novas agências do banco sejam abertas e, assim, possa acompanhar a expansão demográfica nacional e regional. O documento é endereçado ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Para explicar a importância de seu apelo, Maria citou informações obtidas por meio do E-sic, um Sistema de Informação do Tribunal de Contas da União, segundo as quais, atualmente, a Caixa conta com menos de 700 funcionários para atender aos mais de 2,2 milhões de sergipanos. “Cidades populosas como Nossa Senhora do Socorro e Lagarto, por exemplo, só possuem uma agência com menos de 20 funcionários para atender demandas municipais e regionais. Isso sobrecarrega o banco e seus colaboradores, dificultando o atendimento de questões e serviços essenciais. Claro que existem déficits em outros municípios”, apontou.

Papel estratégico – Ao lembrar que no final do último mês de abril, os trabalhadores da CEF fizeram uma paralisação nacional cobrando a convocação dos aprovados, Maria observou que em todo o Estado foi constatada uma expressiva necessidade de mais contratações para as unidades da CEF, pois desde o Plano de Demissão Voluntária dos Empregados, as agências do Estado estão com um déficit de 600 funcionários. “Para se ter uma ideia, entre 2014 e 2021, apenas 88 trabalhadores foram contratados em Sergipe. Se temos 206 aprovados em concurso, aptos para convocação imediata, precisamos fazer isso com urgência para garantir um melhor serviço à população”, argumentou Maria.

A deputada lembrou que Sergipe está entre os 20 locais que abrigam os campos de petróleo e gás mais promissores do mundo, segundo um relatório da Westwood Global Energy Group, empresa global focada em consultoria e pesquisa de energia. “Isso só mostra o quanto o nosso Estado é importante em potencial para a economia e precisamos dar mais atenção a isso, seja em nível municipal, estadual ou federal”, afirmou Maria.

Para Maria Mendonça, a CEF tem importante papel estratégico no desenvolvimento do país. Ela destacou que, em abril próximo passado, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para tratar sobre a situação dos aprovados no concurso Caixa 2014. Além dos parlamentares, sindicalistas e membros da estatal participaram do debate.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça