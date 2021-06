Deputado quer exército na distribuição de vacinas contra covid-19









04/06/21 - 12:58:50

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) quer que o corpo técnico ao Exército Brasileiro auxilie para acelerar a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. A Indicação Nº 215/2021 foi aprovada nesta terça-feira, 01.

“Observamos que, por todo o Estado de Sergipe, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está tendo um ritmo lento, sendo assim solicitamos que a secretaria de saúde siga orientação do Ministério da Saúde e, assim, solicite ao Exército Brasileiro através do 28º Batalhão de Caçadores, apoio logístico na distribuição das vacinas e através do corpo técnico da saúde”, falou o parlamentar.

A solicitação será encaminhada ao governo do estado. A Indicação foi aprovada na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Exército Brasileiro

Por Wênia Bandeira