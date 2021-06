Dia do Meio ambiente repleto de atividades na Barra dos Coqueiros









04/06/21 - 11:50:24

A prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza diversas atividades neste sábado, 5, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O projeto ‘Barra Mais Verde’ tem como objetivo principal chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a preservação dos recursos naturais. Entre as atividades estão o Respira Mangue que fará a limpeza dos manguezais, a inauguração da Pedra Fundamental do Horto de Barra, assinatura do Decreto de criação da Área dos manguezais e da autorização para estudos da Navegabilidade do Rio Pomonga. Além do plantio de mudas no horta e do passeio de Tototó pelo Rio Sergipe e Pomonga.

É necessário entender que o meio ambiente é responsabilidade de todos e a gestão de Barra dos Coqueiros tem compromisso com o tema. “Nossa gestão tem preocupação especial com a preservação do meio ambiente da nossa cidade que possui um rico patrimônio ambiental, com seus rios, vastos manguezais e um litoral magnífico. Criamos uma unidade de Conservação, implantamos o Horto Florestal e diversos projetos de educação ambiental. Quando garantimos a proteção desse patrimônio nós estamos deixando um legado importante para as futuras gerações, que terão oportunidade de viver em uma cidade mais equilibrada e saudável. Além disso, o meio ambiente preservado atrai atividades relacionadas ao ecoturismo que vamos expandir no nosso município”, ressalta o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Por Andréa Oliveira