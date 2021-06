Fiscalização garante cumprimento de medidas restritivas no feriado de Corpus Christi









04/06/21 - 06:13:27

Durante esta quinta-feira, 3, feriado de Corpus Christi, a força-tarefa da Prefeitura de Aracaju realiza rondas para garantir o cumprimento das medidas restritivas que visam barrar a circulação do coronavírus na capital.

A equipe responsável pela fiscalização é composta dos órgãos da Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania (Semdec): Guarda Municipal, Defesa Civil e Procon Aracaju, em parceria com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

“O novo decreto municipal inseriu também os feriados como dias em que os serviços não essenciais não podem funcionar. Estaremos fiscalizando tanto a faixa litorânea, quanto bares e restaurantes em toda a cidade, para que as medidas restritivas sejam cumpridas, com o intuito, sempre, de evitar aglomerações, para conter o avanço do coronavírus”, detalha o major Sílvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Durante o feriado, restaurantes e bares podem funcionar com o serviço de delivery. A ocupação da faixa de areia está proibida. “A fiscalização será realizada em todos os turnos, pela manhã e à tarde com a ronda no litoral e nos estabelecimentos comerciais, à noite fazendo a fiscalização do toque de recolher”, informa Luís Fernando Almeida, secretário da Defesa Social.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, salienta que durante a fiscalização são observadas as restrições impostas pelo Governo do Estado e pelo Município de Aracaju. “Aqueles estabelecimentos comerciais que descumprirem as medidas apresentadas nos decretos serão responsabilizados na seara administrativa, com a possibilidade de aplicação de multa”, ressalta.

Luís Fernando enfatiza que é necessário que todos continuem a fazer a sua parte, cumprindo as medidas estabelecidas pelo poder público, para que, assim, a situação possa ser contornada e o vírus erradicado. “Precisamos fazer o máximo possível para diminuir a curva de contágio, isso é dever de todos”, reforça o secretário.

Foto André Moreira