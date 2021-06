Governo amplia imunização contra a covid-19 em Sergipe com nova remessa da Pfizer









04/06/21 - 15:51:58

Distribuição das vacinas começa neste sábado, 05, para os municípios das regiões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Para os demais municípios a entrega ocorrerá nas sedes das regiões, nesta segunda-feira, 07

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na tarde desta sexta-feira, 04, um novo lote do imunizante da Pfizer, com 7.020 doses. Junto com as 63.750 vacinas da Astrazeneca/Fiocruz, recebida na última quarta-feira, 02, o Estado segue avançando na imunização.

A distribuição das vacinas começa neste sábado, 05, para os municípios das regiões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (​Ceadi), localizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde, das 8 às 13 horas. Para os demais municípios a entrega ocorrerá nas sedes das regiões, nesta segunda-feira (07).

A Secretaria de Saúde pactuou com os 75 municípios que, com o objetivo de avançar e manter a agilidade no processo de vacinação, com a nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, iniciar a vacinação de: Trabalhadores da educação de nível superior, Caminhoneiros e Trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada.

Uma vez esgotada a faixa etária priorizada, o município deverá garantir a utilização das doses destinadas para as faixas etárias imediatamente mais jovens, até alcançar aqueles de 18 anos.

Fonte e foto SES