GOVERNO DO ESTADO CONVOCA MAIS 13 DELEGADOS DE POLÍCIA EM SERGIPE









04/06/21 - 13:37:29

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), convoca mais 13 candidatos habilitados no Concurso de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE) para entrega de documentação junto à Sead.

Esta já é a sexta convocatória do concurso nº 07/2018, realizado em 14 de outubro de 2018, pela Sead, com 4.677 inscritos. Inicialmente o concurso foi para preenchimento de 10 vagas, mas já foram nomeados 21 delegados após o preenchimento de todos os requisitos. Agora, o governo convoca mais treze.

O secretário de Estado da Administração, George Trindade, comemora a convocação de mais treze concursados habilitados para o cargo de delegado de polícia. Destaca que com essa convocação, o governador Belivaldo Chagas marca sua gestão com um grande número de delegados para garantir a segurança da população.

Documentos a serem enviados em arquivo único e formato PDF separado dos exames

– 1 Foto 3×4; Carteira de Identidade;

– CPF e Título de Eleitor;

– Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa);

– Conta Salário do BANESE (tipo 2, caso não possua, solicitar via e-mail informado;

– Comprovante de Residência;

– Certificado de Reservista ou Alistamento Militar;

– Diploma de conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito;

– Certidão de Antecedentes Criminais; (Residentes em Sergipe retirar pelo site www.ssp.se.gov.br);

– Certidão de Crimes Eleitorais e Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; (Residentes em Sergipe www.tse.jus.br);

– Certidão Negativa PENAL Estadual (Residentes em Sergipe www.tjse.jus.br);

– Certidão Negativa CRIMINAL Federal (www.jfse.jus.br);

– Declaração Firmada de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da

esfera federal, estadual e(ou) municipal;

– Declaração de não acúmulo de cargos públicos;

– Questionário de perícia médica;

– Ficha de cadastro;

– Declaração de bens, conforme Decreto nº 29.979, de 07 de abril de 2015;

Entrega de documentação

Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada pela Lei (Federal) nº 13.979/ 2020, em razão da pandemia ocasionada pela proliferação do vírus COVID-19, os treze candidatos habilitados no concurso deverão encaminhar a documentação através do e-mail concurso.sead@sead.se.gov.br, até o dia 21 de junho deste ano.

Os convocados devem indicar no campo assunto: POSSE CONCURSO PÚBLICO 07/2018), a documentação, exames e laudos médicos abaixo relacionados para realização de perícia médica e posse em data e horário a serem definidos oportunamente.

Confira a relação completa da documentação necessária e a lista dos convocados: 6º Convocação

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail documentos.concurso@sead.se.gov.br ou pelo telefone 3226-2207.

Fonte: Ascom/Sead