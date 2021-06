Hemose: abertura de posto fixo no shopping busca aumentar doações de sangue









04/06/21 - 11:44:19

O desejo de ajudar ao próximo estimulou a doação de sangue de Brendon de Castro Santos e Graziela Oliveira. Eles colaboraram com o serviço, no posto de coleta do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) localizado no segundo piso do shopping Riomar. “Estava passando, vi o movimento, busquei informações e aproveitei para doar”, destacaram os doadores.

Para o médico Rodrigo Tonin, foi uma oportunidade de realizar sua primeira doação de sangue. “Fiquei sabendo através de um colega médico, o Leonício. Achei a iniciativa muito importante e necessária”, salientou o profissional.

A proposta do Hemocentro é disponibilizar mais um espaço para o cidadão que deseja doar e para aqueles que ainda não conhecem o serviço. “Convidamos toda a população que esteja em bom estado de saúde para ajudar os pacientes que precisam do sangue em seus tratamentos”, salientou a diretora Geral da Fundação, Luciana Déda, na abertura do posto no shopping.

Doador e parceiro na iniciativa, o tenente coronel, Leonício Umbelinio diretor clínico do Hospital da Polícia Militar (HPM), também renovou a doação. “Esse é um ato em defesa da vida. Estamos aqui enquanto parceiros para apoiar. Esse é o papel do médico e do militar que atua na preservação da vida”, frisou.

No posto, a doadora de sangue Aline Santos Oliveira de Jesus realizou o Aniversário Solidário da filha, a adolescente Tíffany Silva. “Como eu queria doar sangue minha mãe foi ao Hemose e combinamos fazer uma celebração dupla. Do meu aniversário de 16 anos e minha primeira doação com meus amigos”, disse satisfeita Tiffany.

Junho Vermelho

O Hemose segue com a campanha Junho Vermelho que tem como tema: Doação e Solidariedade: “A sua atitude é essencial para salvar vidas”. A ação visa promover a importância da doação de sangue como um ato contínuo, com destaque para períodos de agravos de saúde pública, desastres naturais e festas com feriados prolongados.

A doação no shopping funciona em horários alterados de terça a quinta, das 13h às 16h e na sexta, das 10h às 16h, o agendamento deve ser feito através, dos telefones: 3225-8039 e 3259-3174.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)