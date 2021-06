PM prende proprietário de oficina mecânica que funcionava como desmanche no interior









04/06/21 - 05:34:42

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) prenderam nesta quinta-feira (03) o proprietário de oficina mecânica que funcionava, supostamente, como desmanche de motocicletas na zona rural da cidade de Riachuelo.

Os militares foram ao local e encontraram várias motos com chassi raspado e com placas que não condiziam com o tipo de veículo. Ainda no local, os policiais encontraram inúmeras peças de motocicletas, levantando a suspeita do lugar possivelmente funcionar como um desmanche de veículos roubados.

Os envolvidos foram levados à Delegacia para as providências cabíveis.

Informações e foto PM/SE