PMA VACINA ACIMA DE 54 ANOS E EDUCADORES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO









04/06/21 - 16:42:29

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta sexta-feira, 4, o novo calendário de vacinação contra a covid-19 em Aracaju. A partir da segunda-feira, dia 7, a Prefeitura vacinará todas as pessoas a partir dos 54 anos, o que inclui as pessoas com deficiência permanente grave, sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), das mesmas faixas etárias. A gestão municipal também avançará na imunização dos profissionais da Educação, incluindo os que atuam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os que atuam no Ensino Médio. Até o momento, Aracaju já vacinou 163.578 pessoas, o que corresponde a 24,6% da população.

“A partir de segunda-feira, vamos avançar ainda mais na vacinação dos aracajuanos. Vamos imunizar os trabalhadores da Educação, do 3º ao 9º ano e Ensino Médio, os deficientes permanente graves, a partir de 54 anos, e a população em geral, acima de 54 anos. No caso dos trabalhadores da Educação, o cadastramento no Portal da Vacina é obrigatório. Todos terão como opção o cadastro no portal, para a vacinação no drive-thru e na Escola Presidente Vargas, além de 14 Unidades Básicas de Saúde e três pontos fixos. A população em geral terá que apresentar documento de identificação e comprovante de residência. É importante que todos os grupos fiquem atentos às datas que foram definidas”, destacou Edvaldo.

População em geral

Pelo novo calendário de vacinação estabelecido, a vacinação da população acima de 54 anos iniciará nesta segunda-feira, 7, pelos aracajuanos com 57 anos nascidos entre janeiro e junho. Na terça-feira, 8, será a vez do público da mesma faixa etária que nasceu entre os meses julho e dezembro. Na quarta-feira, 9, a vacinação avançará para os aracajuanos de 56 anos nascidos entre janeiro e junho, e na quinta-feira, 10, para os que nasceram de julho a dezembro.

Já na sexta-feira, 11, recebem a primeira dose da vacina os cidadãos de 55 anos. No sábado, 12, serão imunizados aqueles que têm 54 anos e aniversariam entre janeiro e junho. Para finalizar este grupo, no domingo, 13, serão vacinados os aracajuanos, também de 54 anos, nascidos entre julho e dezembro.

Deficiente permanente grave

As pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, visual, motora e mental) devem apresentar o relatório médico e se vacinarão de acordo com a programação estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde. Na segunda-feira, 7, serão vacinados os de 56 anos nascidos entre janeiro e junho; na terça-feira, 8, será a vez daqueles que têm 56 anos e nasceram entre julho e dezembro.

Os de 55 anos, que fazem aniversário entre janeiro e junho, serão imunizados na quarta-feira, 9. Já os de 55 anos, aniversariantes de julho a dezembro, tomam a primeira dose da vacina na quinta-feira, 10. Aqueles que possuem 54 anos, nascidos de janeiro a abril, serão vacinados na sexta, 11; os de mesma idade, que fazem aniversário de maio a agosto, devem se dirigir às unidades de saúde no sábado, 12, e os que têm 54 anos, cujo nascimento ocorreu entre setembro e dezembro, serão imunizados no domingo, 13.

Profissionais da Educação

Entre segunda-feira, 7, e quarta-feira, 9, serão vacinados os profissionais da Educação que atuam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Já de quinta, 10, ao domingo, 13, serão imunizados os que trabalham com alunos do Ensino Médio. Para se vacinar, os educadores precisam se cadastrar no “VacinAju”, com a apresentação da documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Locais de vacinação

Para evitar aglomerações, a população poderá se dirigir ao drive-thru, instalado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), com apresentação do código autorizativo emitido após cadastro no Portal da Vacina, das 8h às 17h. A imunização também será disponibilizada em quatro pontos de apoio, das 8h às 16h. São eles: Colégio CCPA (bairro Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte), Estação Cidadania (bairro Bugio), e Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos) – este último com apresentação do código autorizativo.

Além disso, serão ofertadas 14 Unidades Básicas de Saúde: UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Cândida Alves (rua São João); UBS Adel Nunes (bairro América); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Celso Daniel (bairro Santa Maria); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); e UBS Anália Pina (conjunto Almirante Tamandaré).

Fonte e foto ascom