PRIMEIRO FIM DE SEMANA DE JUNHO SERÁ DE CHUVAS E TEMPERATURA AMENA









04/06/21 - 12:45:23

Frente fria oriunda da Bahia trará chuvas mais elevadas e frequentes em todos os territórios sergipanos

Na iminência do inverno, que terá início no próximo dia 21, o primeiro final de semana do mês de junho será de tempo predominantemente nublado, com chuvas e temperatura mínima variando entre 17° e 20° em todo o estado.

De acordo o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, a partir desta semana o tempo frio perdurará até a chegada do inverno. “A partir da sexta-feira, 04, teremos a incursão de uma frente fria que já está atuando no Sul da Bahia e trará chuvas mais elevadas e frequentes, distribuídas em todos os territórios sergipanos, iniciando assim o período de inverno”, explica.

Em razão da frente fria, segundo o meteorologista, as temperaturas cairão ainda mais em alguns dos oito territórios. “No litoral sergipano, a mínima ficará entre 20° e 19°, no Agreste Central atingirão 19° e 18°, já nos territórios do Alto Sertão e Centro Sul Sergipano, especificamente nos municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias, os termômetros registrarão mínimas de 18° e 17°”, destaca Overland Amaral.

Da sexta até o domingo, o tempo será predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações distribuídas durante a madrugada, manhã e noite em todo o Estado. Já hoje, em Aracaju, poderá chover até 15mm, no sábado, 2 mm e no domingo, 3 mm. Os ventos no litoral do Território da Grande Aracaju irão variar de 6,62 a 9,33 Km/h.

Fonte e foto assessoria