Referência no tratamento da Covid-19, Hospital Nossa Senhora da Conceição completa um ano









04/06/21 - 13:43:45

Unidade de referência para o atendimento de pacientes com o Novo Coronavírus, em Lagarto e em Sergipe, o Hospital Nossa Senhora da Conceição completou um ano de atuação no tratamento de pessoas com a doença.

O HNSC iniciou o atendimento no mês de junho de 2020, com a disponibilidade de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 17 de enfermaria, sendo a regulação feita pelo complexo regulatório da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Ao longo desse período, a unidade de saúde ampliou a capacidade de atendimento do setor da Covid-19, bem como promoveu avaliações no acolhimento do paciente internado na área de tratamento.

A unidade também substituiu os cilindros individuais de oxigênio por um tanque líquido, o que garantiu o abastecimento do insumo hospitalar em maior escala. Outra inovação do HNSC, durante esse período, foi a implantação do serviço de hemodiálise, essencial para o tratamento dos pacientes com insuficiência renal, diagnosticado com o Coronavírus e internados na instituição de saúde.

O Hospital demonstrou preocupação com a saúde e zelo pelos seus colaboradores e assim que a vacina chegou em Sergipe, promoveu uma campanha de vacinação para todos os funcionários da instituição, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde.

Com uma equipe altamente capacitada que atua de forma integrada, o HNSC garantiu o melhor atendimento ao paciente, proporcionando uma rápida recuperação e o reencontro com a família.

Centenas de pessoas de todo território sergipano, diagnosticadas com a Covid-19, foram tratadas no Hospital Nossa Senhora da Conceição e receberam alta médica após serem curadas da infecção.

Atendimento humanizado, investimentos para ampliar da capacidade de oferta de vagas de leitos, valorização dos colaboradores, dentre outras medidas, fizeram do HNSC referência no enfrentamento à Covid-19 em Sergipe.

ASCOM – Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC/Lagarto)