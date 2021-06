São Cristóvão inicia vacinação de população de 54 a 59 anos neste sábado









A vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão está liberada a partir deste sábado (05) para pessoas sem comorbidades e que não se encaixam nos grupos prioritários definidos para vacinação.

A população que mora no município será liberada por faixa etária, sendo autorizados a se vacinarem os de maior idade primeiro, começando pelas pessoas de 54 a 59 anos.

A vacinação ocorrerá no sábado (05) e no domingo (06) na Praça São Francisco (centro histórico) e na Praça do Loreto (Eduardo Gomes) das 9h às 16h. Os dois pontos receberão apenas pedestres, ou seja, não haverá sistema drive thru, e as demais escolas não funcionarão como pontos de vacinação no final de semana.

Para se vacinar basta apresentar comprovante de residência de São Cristóvão, documento de identidade, CPF ou cartão SUS.

Continuação da vacinação para grupos prioritários

Mesmo com a liberação da população em geral (de 54 a 59 anos), a vacinação dos grupos prioritários continua acontecendo. A Etapa 4 é formada por pessoas com deficiência (que podem agora se vacinar sem obrigatoriedade de estar inscrita no BPC); funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade; pessoas em situação de rua; trabalhadores do Transporte Coletivo (que atuem/morem no município ou não) e Trabalhadores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (apenas que atuem no município e diretamente na limpeza urbana, excluindo-se desse grupo o setor administrativo).

Além destes, continuam se vacinando os trabalhadores da educação do ensino básico (educação infantil, fundamental e médio) de escolas públicas e privadas. A secretaria de saúde do município reforça que ainda não recebeu as doses destinadas aos trabalhadores da educação que atuam no ensino superior.

Todos esses grupos também poderão se vacinar neste final de semana nos pontos da Praça São Francisco e Praça do Loreto.

Fonte e foto assessoria