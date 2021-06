Shopping Jardins recebe ponto de descarte de lâmpada fluorescente









04/06/21 - 08:50:16

Ação acontece até sábado, 5 de junho, e integra a programação da ‘Semana do Meio Ambiente’

Você sabia que a lâmpada fluorescente, ainda muito usada na iluminação da cozinha e banheiros de casa, pode causar danos à saúde e ao meio ambiente? O risco acontece quando o dispositivo é quebrado. Ao romper-se a lâmpada libera continuamente, durante semanas e até meses, vapores de mercúrio que são prejudiciais à saúde, contaminam o solo, os cursos d´água e podem chegar à cadeia alimentar.

Buscando promover o descarte adequado destes itens de iluminação, o Shopping Jardins acolhe caixa coletora para lâmpadas com mercúrio. A ação integra a programação da ‘Semana do Meio Ambiente’ e acontece em parceria com a Reciclus, associação que atua na logística reversa das lâmpadas. Até o próximo sábado, 5 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a população aracajuana tem a oportunidade de descartar corretamente as lâmpadas sem uso no coletor instalado no mall em frente ao G.Barbosa.

Além dos dispositivos fluorescentes (tubular, circular e compacto, chamado de PL), as lâmpadas de descarga (mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico) também podem ser depositadas no coletor.

Cuidados

Tanto as fluorescentes quanto as lâmpadas de descarga contêm mercúrio, um metal pesado que, quando ingerido ou inalado, causa danos especialmente ao sistema nervoso. Assim, esses materiais devem ser manuseados com cuidado e não podem ser descartados na lixeira comum. Se a lâmpada queimar, a orientação é armazená-la em sua caixa de papelão original e depositá-la no coletor apropriado.

A Cicloteo, recicladora homologada pela Reciclus e parceira do Shopping Jardins nesta ação, realiza a coleta segura, o transporte e a reciclagem do material, possibilitando o retorno dos componentes para o setor produtivo, como matéria-prima ou insumo, evitando a extração de novos recursos naturais.

Neutralização de carbono

Além de promover o descarte adequado de resíduos, o Shopping Jardins está realizando a neutralização de carbono gerado durante a ‘Semana do Meio Ambiente’. Isso significa que todas as entregas de produtos ou refeições realizadas pela plataforma Shopping Jardins Online, no período de 1º a 6 de junho, terão a emissão de carbono neutralizada. A ação acontece em parceria com a Neutralize Carbono que calcula o CO2 emitido e, ao final, irá plantar árvores para neutralizá-lo.

Compromisso socioambiental

A ‘Semana do Meio Ambiente’ reafirma o compromisso socioambiental do Shopping Jardins que, além de disponibilizar ecopontos para a população, realiza e apoia diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade durante todo o ano.

Desde 2013, o empreendimento desenvolve o projeto ‘Descarte Solidário’. A ação conta com dois ecopontos e uma caixa coletora de jornais e revistas e todo o material coletado é destinado à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care).

Nas praças de alimentação Jardins e Arcos, há também caixas coletoras do projeto ‘Lacre do Bem’, onde a população pode descartar lacres de latinhas de alumínio. A iniciativa transforma o material reciclável em recursos para a aquisição de cadeiras de rodas que são doadas a pessoas ou instituições carentes.

No ecoponto instalado no Estacionamento F (ao lado do hipermercado G.Barbosa), há caixas para o recolhimento de óleo de cozinha usado, metais, plásticos, papéis, pilhas e baterias. Na estação localizada ao lado da Portaria G2, é possível descartar jornais, revistas, pilhas, baterias e eletrônicos de pequeno porte. Já na área interna do mall, há uma caixa coletora de jornais e revistas ao lado da Livraria Escariz.

O material depositado nos ecopontos e caixa coletora, assim como todo resíduo produzido no centro de compras, incluindo lojas, restaurantes, praças de alimentação e mall, é encaminhado à Estação de Reciclagem do Shopping Jardins. A Care seleciona os materiais passíveis de reciclagem e destina adequadamente os demais componentes.

Pilhas e baterias são encaminhadas à EcoTi e o óleo de cozinha à Recigraxe, empresas locais devidamente licenciadas. Além de estimular a população a realizar a coleta seletiva e contribuir com o meio ambiente, a iniciativa beneficia mais de 60 famílias atendidas pela Care.

Em 2020, os ecopontos coletaram 175,20 toneladas de material reciclável. Isso significa dizer que 2,8 mil árvores foram preservadas; 12,4 mil m³ de água e 318 mil megawatts de energia foram economizados; e cerca de 350 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas para a atmosfera.

