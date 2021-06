Shoppings Jardins e RioMar apresentam itens especiais para o Dia dos Namorados









04/06/21 - 14:38:35

Pesquisa indica que 58% dos brasileiros devem presentear na data e, nas lojas físicas e plataformas de compras online, o consumidor encontra diversas opções para mimar o amor com bom gosto e estilo

Estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta um crescimento de 29,4% nas vendas do varejo brasileiro para o Dia dos Namorados 2021 em relação à movimentação registrada em 2020. Após a queda histórica do ano passado, quando houve redução de 25,3% na comparação do mesmo período de 2019, a expectativa é que os apaixonados movimentem R$ 1,8 bilhão no Brasil neste ano. O setor de vestuário, calçados e acessórios deve responder por 44% das vendas.

Estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Offer Wise Pesquisas, indica que 58% dos brasileiros pretendem realizar compras para o Dia dos Namorados, sendo que 66% deles devem presentear a esposa ou esposo e 31%, os namorados. O chamado ‘autopresente’ também estará em alta, já que 72% pretendem comprar algum produto ou contratar algum serviço para a data, com destaque para roupas (39%), perfumes, cosméticos e maquiagem (25%) e underwear (19%).

A CNC aponta que, além do comércio de bens, o 12 de junho deve impulsionar também o segmento de serviços, como restaurantes, salões de beleza e centros de estética. E para driblar as questões impostas pela pandemia, a expectativa é que os namorados mesclem compras nas lojas físicas com pedidos pelos canais digitais.

Pesquisa realizada pelas empresas All iN, Social Miner e Opinion Box revela que 44% dos consumidores devem pesquisar sobre os presentes em sites e 37% nas lojas físicas. O levantamento indica também que artigos de moda e acessórios (50%) e beleza e cosméticos (39%) devem ser os mais buscados e a maioria dos apaixonados (39%) deixará para comprar os presentes na semana do Dia dos Namorados.

Sugestões de presentes

Conectados com esse comportamento do consumidor, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju prepararam uma seleção de itens especiais para os aracajuanos agraciarem o grande amor ou se autopresentearem. Outra boa notícia é que há sugestões para quem pretende realizar as compras nas lojas físicas e aqueles que preferem o atendimento remoto. As novidades estão sendo compartilhadas nas redes sociais dos empreendimentos (@ShoppingJardins e @RioMar Aracaju) e nas plataformas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online.

Neste ano, o centro compras localizado no bairro Jardins inspira-se no misticismo e aposta na descontração ao expor a seleção de itens especiais para o Dia dos Namorados. As sugestões são inspiradas nos signos do zodíaco. Para os arianos, leoninos e sagitarianos, influenciados pela intensidade do fogo, as dicas vão desde regata feminina vermelha Hering por R$ 79,99 à pulseira Convex em aço por R$ 189.

Sob a regência do elemento terra, as opções para os taurinos, virginianos e capricornianos passam pela bolsa transversal Le Postiche por R$ 94,99 e o mocassim Sergio´s por R$ 259,90. Para presentear os nascidos sob os signos do ar – gêmeos, libra e aquário -, as sugestões são sandália open boot Dinni por R$ 119,99, camisa em linho Aleatory por R$ 259,90, dentre outras. Já os emotivos cancerianos, escorpianos e piscianos, influenciados pelo elemento água, contam com T-shirt cósmica Clube Melissa por R$ 83,93, camisa polo Mitchell por R$ 129,90 e outras sugestões.

No RioMar Aracaju, os presentes estão reunidos por três faixas de preço, com opções para todos os estilos. A seleção de até R$ 50 conta com brinco Comparatto folheado a ouro por R$ 49,90 e chinelo do Flamengo Esporte Fino Store por R$ 34,90. Por até R$ 100, os apaixonados encontram T-shirt feminina Suprema por R$ 79,90 e bateria externa VX Case por R$ 70. E acima de R$ 100, as sugestões incluem vestido em crepe BluK por R$ 298,90 e camisa de linho Richards por R$ 459.

Atendimento presencial e online

Os shoppings Jardins e RioMar estão funcionando de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e para acolher a todos com segurança, mantêm mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade dos empreendimentos. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência nos malls, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços das lojas.

Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br, o consumidor encontra mais de 12 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. As ferramentas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora e o delivery de produtos acontece em duas horas.

Fonte e foto assessoria