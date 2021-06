Taxa de recuperação pacientes com covid nos leitos municipais é de quase 70%









O planejamento e o esforço empenhados pela Prefeitura de Aracaju, tem sido fundamental para garantir o tratamento adequado aos cidadãos que foram infectados pelo coronavírus, reduzindo o número de óbitos relacionados à covid-19. Desde março de 2020 até o final deste de maio deste ano, a porcentagem de aracajuanos recuperados após internação em um dos hospitais municipais é de quase 70%.

Segundo dados da SMS, do início da pandemia até a última sexta-feira, 4, 1.992 pessoas haviam sido internadas com covid-19 em leitos municipais, das quais 1.366 foram tratadas e já receberam alta, o equivalente a 68,5% do total. Ainda estão recebendo tratamento sob os cuidados dos hospitais municipais 164 cidadãos, ou 8,2% do total. Sendo assim, a taxa de mortalidade é de 23,19%, com 462 óbitos registrados.

O resultado alcançado diz respeito a um planejamento eficaz, que conta com um Plano de Contingência, apresentado ainda em fevereiro de 2020, assim como estruturação dos hospitais e qualificação dos quadros, de maneira a oferecer o melhor tratamento possível.

“A gente atribui isso a todo o trabalho realizado desde o início da pandemia, voltado principalmente à detecção das pessoas doentes, com ampla testagem, intervenção para que elas fiquem em isolamento e procurem o tratamento hospitalar precocemente. Aliado a isso, temos a capacitação dos nossos servidores, o que nos permitiu alcançar uma das menores taxas de letalidade do país e um grande número de recuperados”, explica a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Houve também medidas para impedir o máximo possível a livre circulação do coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde e hospitais da rede municipal, assim foram destacadas unidades exclusivas para o atendimento aos aracajuanos com sintomas de síndromes gripais, em todas as regiões da cidade, com horários ampliados.

“Desde o início, os hospitais possuem dois fluxos diferentes de atendimento, um para os pacientes gerais e outro especificamente criado para os cidadãos com sintomas de síndromes gripais, buscando evitar a contaminação intra hospitalar”, ressalta a secretária.

Se levado em consideração o número total de recuperados, ou seja, pessoas que testaram positivo para a covid-19, tenham apresentado sintomas ou não, com a necessidade de tratamento hospitalar ou não, o resultado é ainda mais expressivo, alcançando 93,36%, de acordo com os dados disponíveis nesta quarta-feira, 31, na ferramenta Painel Aracaju Covid-19.

Esses índices destacam a competência da administração municipal no combate à pandemia, assim como a eficiência dos programas e serviços criados pela Secretaria da Saúde de Aracaju, evidenciada nas milhares de vidas salvas.

