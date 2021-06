Valadares Filho defende gestão eficiente para o novo Centro de Convenções









04/06/21 - 10:20:59

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) esteve no Centro de Convenções de Sergipe para ver de perto o andamento dos trabalhos de modernização e ampliação daquele espaço. A obra, no valor de R$ 20 milhões, é viabilizada através de recursos do Ministério do Turismo conseguidos pelo então parlamentar quando ele foi presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal.

“Estamos numa pandemia, mas assim que retomarmos todas as atividades econômicas, este Centro será de grande importância para resgatar um setor que foi duramente atingido com as restrições do isolamento social: o turismo de eventos”, destacou.

Valadares Filho lamentou que a obra, iniciada em 2015, esteja atrasada, sendo que a última previsão é de ser entregue em julho desse ano. “Esperamos que esse prazo seja cumprido e, com uma gestão eficiente, o Centro de Convenções seja um instrumento viável para a atração de eventos e a movimentação de vários outros setores que sobrevivem do turismo, gerando renda, emprego e dignidade”, frisou o ex-deputado federal.

Com a modernização, o Centro de Convenções passar a ter um espaço total de 14.000 mil m² com uma capacidade para 5.000 mil pessoas. O pavilhão contará ainda com oito auditórios removíveis com capacidade para 1.400 pessoas. A sala principal será climatizada e o telhado receberá tratamento acústico, além da criação de aproximadamente 100 novas vagas de estacionamento.

POR ASCOM/PSB-SE