Vem aí a volta dos que não foram

04/06/21 - 08:26:30

Por Adiberto de Souza *

Políticos rejeitados pelos eleitores sergipanos nas duas últimas eleições estarão de volta no pleito de 2022. Como se fosse a reprise de um velho filme, a próxima campanha deverá trazer de volta aos palanques figurinhas carimbadas como Jackson Barreto (MDB), André Moura (PSC), Eduardo Amorim (PSDB), Antônio Carlos Valadares (PSB), Adelson Barreto (PR), Márcio Macedo (PT), Robson Viana (PSD), pastores Heleno Silva e Jony Marcos – ambos do Republicanos – Ana Alves (DEM), Valadares Filho (PSB), etcétera e tal. Também devem tentar obter mais sorte do que tiveram nas eleições de 2020, a delegada de polícia Danielle Garcia (Cidadania), João Tarantela (DEM), Almeida Lima (PRTB), entre outros menos votados. Portanto, se prepare para receber desses prováveis candidatos a deputado, senador e governador novos pedidos de votos, sempre acompanhados pelas mesmas promessas feitas por eles nas eleições passadas. Misericórdia!

Fora de combate

Infectado pelo coronavírus, o ex-senador e médico Eduardo Amorim (PSDB) está internado num hospital de Aracaju. Segundo a assessoria do tucano, diante da queda do nível de saturação e persistência de alguns sintomas, ele decidiu se internar para um melhor monitoramento da evolução clínica. A assessoria informou ainda que, embora esteja com parte dos pulmões comprometidos, Eduardo Amorim segue com a saturação normal e vem respondendo bem apenas com o oxigênio ambiente. Desejamos melhoras!

Café frio e água quente

Perde dinheiro quem apostar numa antecipação da campanha eleitoral de 2022. Apesar da agonia de alguns aliados, o governador Belivaldo Chagas (PSD) não tem pressa em deflagrar o processo sucessório em Sergipe. Político experiente, ele sabe que quando se aproxima o fim do mandato é quase regra o governante ser servido com café frio e água quente, principalmente quando o garçom é servidor público. Esta é a sina de quase todo governante em vias de virar ex. Crendeuspai!

Papagaio falador

Pesquisa recente indica que 89% da população escutam rádio. O estudo mostra que a integração com novas tecnologias e a abrangência deste veículo fazem com que ele ganhe cada vez mais força. A pesquisa aponta ainda que o pico de audiência do “papagaio” ocorre entre 10h e 11h e alcança 64% dos entrevistados. Aff Maria!

Sapão engaiolado

A Polícia de Sergipe marcou um gol de placa ao prender, em plena favela da Rocinha (RJ), o perigoso traficante Adriano Vieira Santos, vulgo “Sapão”, de 35 anos. O dito cujo é acusado por crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação com o tráfico. Surpreendido com a “visita” dos policiais sergipanos, o criminoso não esboçou qualquer reação ao receber a ordem de prisão. Segundo a Polícia, mesmo morando no Rio de Janeiro, “Sapão” é responsável pela capilaridade do tráfico de drogas em todo o estado de Sergipe. Danôsse!

Respeito é bom

A seccional sergipana da OAB promoveu um desagravo público em favor da advogada Clara Arlene Ferreira da Conceição. A causídica teve as prerrogativas violadas por um policial civil quando tentava falar com um cliente na 4ª Delegacia de Aracaju. Segundo o presidente da Ordem, Inácio Krauss, o desagravo público “tem o objetivo de atacar a ofensa e reparar no coração e na alma do ofendido o sofrimento, a angústia e a humilhação”. Legal!

Pés na roça

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a jornalista Thaís Bezerra: “Líder do MST em Sergipe, o deputado federal João Daniel (PT) não perde uma oportunidade de colocar os pés na roça. Outro dia, o petista passou a manhã plantando mandioca no assentamento Quissamã, em São Cristóvão. Ele e os assentados já plantaram 18 tarefas da cultura, que alimentará a casa de farinha a ser instalada em breve na comunidade. Após sair da lide no campo, o deputado João Daniel se paramentou de terno e gravata para participar da sessão virtual da Câmara Federal. Nem parecia o agricultor de horas antes”. Marminino!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Simples assim: ou os orçamentos públicos brasileiros passam a caber os mais pobres, ou o Brasil é que deixará de caber na paciência do amanhã”. É vero!

Pernas pro ar

Perde tempo que resolver bater na porta da Justiça de Sergipe no dia de hoje. É que o nosso judiciário decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, visando aumentar o período de descanso da magistratura, iniciado no feriado de Corpus Christi. A portaria estabelecendo o feriadão no TJ garante a prorrogação dos prazos processuais até a próxima segunda-feira, conforme dispõe o artigo 219 do Código de Processo Civil. É, quem pode, pode!

A cor da pele

A reação da sociedade contra o racismo é por demais salutar. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias dos centros urbanos continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos, muitas vezes por representantes do Estado. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros, embora ainda chamem pouco a atenção de parte considerável da nossa sociedade. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Deus seja louvado!

De Estância para a África

A Academia de Letras de Aracaju vai promover, quarta-feira próxima, a conferência virtual “de Estância para a África: Raymundo Souza Dantas, primeiro embaixador brasileiro negro”. Filho de uma lavadeira e de um pintor de parede, Raymundo Souza nasceu em 1923, tendo sido nomeado embaixador do Brasil em Gana (África) em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros. A sua cor gerou resistência entre diplomatas e intelectuais brasileiros. Marcado para às 19h, com transmissão pelo canal da Academia no YouTube, o evento terá como palestrante o professor doutor Fábio Koifman. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 28 de maio de 1897.

