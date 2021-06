Washington “Coração Valente” diz que Copa América será segura no Brasil









04/06/21 - 05:49:00

O maior artilheiro do Brasileirão é a favor da disputa da Copa América no Brasil. A declaração de Washington “Coração Valente” é baseada nos protocolos sanitários divulgados pela Conmebol, organizadora do torneio sul-americano. O ex-jogador confia que todas as regras contra a covid-19 serão cumpridas e por isso não haverá riscos para os envolvidos na competição.

A Copa América será disputada em quatro cidades sem a presença de público. São elas: Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Segundo a Conmebol, apenas jogadores e comissão técnica vão circular pelos aeroportos e hotéis. Nos estádios, o controle também será rigoroso. “Serão viagens curtas e o staff vai ser menor em relação a outros campeonatos, ou seja, mais uma medida de segurança para diminuir o risco de contágio”, informou Washington que em 2019/2020 ocupou o cargo de diretor de Desenvolvimento da CBF.

Ex-secretário Nacional de Esportes na gestão do presidente Bolsonaro, Washington respeita o posicionamento contrário sobre a realização da Copa América no Brasil, porém se mantém firme em seu discurso: “Lamentamos as mortes no país, mas é preciso reconhecer o avanço da vacinação na população de risco e todas as medidas de segurança amplamente divulgadas pelos organizadores. Dessa forma, tenho certeza que os protocolos serão rígidos e alinhados com as autoridades de saúde”, garante.

Atualmente, Washington é empresário no setor de restaurantes em Aracaju e considera que a realização do torneio vai ajudar no fortalecimento da economia das quatro cidades-sede. “Teremos um incremento na receita dos hotéis, restaurantes e outros segmentos, gerando emprego e renda de forma direta e indireta para muitos brasileiros, tudo com muita segurança”, destacou.

Fonte e foto ascom