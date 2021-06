Coleta seletiva e encerramento de lixões são destaques em ações do CONBASF









05/06/21 - 09:56:09

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) celebra a Semana do Meio Ambiente e neste sábado, 5, especificamente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia e Dia Nacional da Reciclagem, com um saldo de ações voltadas às atividades de educação ambiental e estímulo ao processo de reciclagem de resíduos sólidos no estado de Sergipe, por meio da coleta seletiva.

Dentre as ações exercidas pelo CONBASF, o consórcio destaca os últimos acontecimentos relevantes para a preservação do meio ambiente, a exemplo da publicação do edital de licitação para a construção e operação do aterro sanitário de Canindé de São Francisco, primeiro aterro público do estado. A expectativa é de que o aterro sanitário propicie, em conjunto com as operações das centrais de triagem, compostagem e unidades de transbordo da região, o encerramento dos lixões municipais do Baixo São Francisco Sergipano.

Além das ações voltadas para a desativação dos lixões, o CONBASF iniciou, recentemente, um projeto piloto de coleta seletiva desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidabã e os catadores da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Aquidabã – Akitabom. Neste período celebrado a Semana do Meio Ambiente, o CONBASF e os parceiros do projeto realizaram a ação de sensibilização e educação ambiental sobre a importância da coleta seletiva, uma ação de porta em porta com entrega de panfletos orientativos sobre os dias e horários da coleta do “lixo”, como também, a forma correta de separação dos resíduos.

Após a ação de sensibilização e educação ambiental, o CONBASF deu início à segunda fase do projeto. Os catadores da Akitabom, acompanhados pela equipe do Consórcio, realizaram a coleta de resíduos recicláveis nas residências, conforme a programação do projeto. Inicialmente, o projeto está sendo desenvolvido apenas em uma extensão do município de Aquidabã, no entanto, de acordo com o superintendente do CONBASF, Mario Albuquerque, a pretensão é de que o projeto se estenda não apenas em todo o território do município, como também, aos municípios do Baixo São Francisco.

Por Ascom/CONBASF