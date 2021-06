CORPO DE BOMBEIROS RECEBE TRÊS NOVAS EMBARCAÇÕES PARA AÇÕES DE SALVAMENTO









05/06/21 - 06:16:31

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) recebeu três embarcações flexíveis e infláveis, específicas para salvamento, que serão fundamentais nesse momento de chuvas, no suporte a ocorrências envolvendo enchentes e alagamentos. “Essas embarcações chegaram em um momento importante, já que estamos no período chuvoso. Com isso, estamos com mais estrutura para atender às demandas da sociedade, com nosso poder operacional reforçado”, afirmou o comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), major Márcio Caldas.

Segundo o comandante, esse tipo de embarcação tem capacidade para navegar em qualquer ambiente aquático como lagos, rios com corredeiras e no mar, em locais sem ondas muito grandes, tendo como diferencial a rapidez no emprego. “Esse equipamento foi feito para ser inflado rapidamente, com o auxílio de cilindro de oxigênio, o que possibilita uma brevidade no emprego para o atendimento à ocorrência”, explicou o comandante.

Ele ressalta ainda a facilidade no transporte do equipamento ao local da ocorrência. “As embarcações normalmente precisam ser rebocadas por uma viatura, aumentando o tempo de deslocamento. Já essa nova, vem em uma bolsa que pode ser levada dentro da viatura e até em uma aeronave. Ou seja, a embarcação vai chegar mais rápido onde for necessário utilizá-la”, apontou o major Caldas.

As embarcações foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (Funesp), através de um contrato de aquisição do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no valor de R$ 338.100,00. Segundo o major, além das Forças Armadas, somente os Corpo de Bombeiros de Sergipe e do Espírito Santo possuem esse tipo de embarcação no país.

Fonte: ASCOM CBM/SE