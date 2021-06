DIVERSAS OCORRÊNCIAS MOBILIZARAM OS BOMBEIROS NAS ÚLTIMAS 48 HORAS









05/06/21 - 07:44:40

Nas últimas 48 horas as equipes de plantão nas diversas unidades do Corpo de Bombeiros na capital e no interior do Estado atenderam 44 ocorrências. São chamadas registradas através do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), e referem-se a solicitações da população em várias localidades sergipanas no período compreendido entre as 07:30h da última quarta-feira, 2, até as 07:30h desta sexta-feira, 4, abrangendo, portanto, o feriado de Corpus Christi.

As ocorrências foram atendidas pelos quartéis localizados na Grande Aracaju e nas unidades da corporação sediadas nos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá. Dentre as de maior relevância está o atendimento a uma explosão do cilindro de gás natural veicular em um veículo que estava abastecendo em um posto de combustível na cidade de Estância. O fato ocorreu por volta das 22h da última quarta-feira, 2, e segundo o comandante da guarnição dos bombeiros, subtenente Jonas, não houve registro de feridos. “O veículo ficou bastante danificado com a explosão e houve danos também à cobertura do posto. O vazamento em um segundo cilindro do veículo foi sanado pelos bombeiros”, explicou o militar.

Também foi registrado o atendimento a uma ocorrência de incêndio, por volta das 2h20 desta quinta-feira, 3, em uma loja de roupas no povoado Colônia 13, em Lagarto. Não houve registro de vítimas. Outra ocorrência grave foi registrada na madrugada da quinta-feira na BR 235, em Nossa Senhora dos Socorro, onde o condutor de um veículo perdeu o controle da direção e desceu a encosta. A vítima foi resgatado pela guarnição da Unidade do CBM/SE e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os demais atendimentos registrados no feriado de Corpus Christi referem-se a acidentes automobilísticos, vazamento de gás liquefeito de petróleo, contenção de pacientes psicossociais ou psiquiátricos e controle de insetos, dentre outros registros.

Fonte e foto: ASCOM CBM/SE