EX-SENADOR EDUARDO AMORIM PASSA BEM E PODE RECEBER ALTA NESTE DOMINGO









05/06/21 - 21:42:38

O ex-senador e médico Eduardo Amorim, atual presidente do PSDB em Sergipe, que foi infeccionado pelo coronavirus, está bem e pode receber alta do hospital em que se encontra, o Primavera, já neste domingo (6), recuperado. Amorim foi internado na quarta-feira com sintomas de Covid mas já apresenta melhoras absolutas.

Amorim é vacinado contra a Covid (tomou segunda dose) o que reduziu a força do virus e teve reações leves da doença. Segundo informação, a infecção pulmonar de 50% não foi bacteriana e estaria sob controle, o que provocou a rapidez com que saiu do estágio de risco e está bem.

Eduardo Amorim trabalha na linha de frente, como anestesista, no atendimento a pessoas infectadas e que precisam da sua atuação para promover a intubução, quando necessário.