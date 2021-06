Funcap lança programação do Encontro Nordestino de Cultura 2021

A programação do Encontro Nordestino de Cultura 2021 foi anunciada oficialmente na manhã desta sexta-feira, 4, pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE). O evento, que terá início no dia 10, começa com o Fórum Nacional de Música Nordestina e vai até o dia 30 de junho com o Arraiá em Família.

O Encontro é composto por uma programação que inclui Fórum Nacional de Música Nordestina, Especial de Santo Antônio, O Funcap no Interior e o Festival de Quadrilhas Juninas. Dois grandes nomes da música nordestina e nacional estarão sendo homenageados: a cantora e compositora Anastácia e o maestro Evanilson Vieira.

O Encontro Nordestino de Cultura 2021 terá quatorze dias de programação, em um total de 84 horas de transmissão pela Aperipê TV canal 6.1 e pelas rádios Aperipê FM e AM, além do canal do YouTube Funcap. Fazem parte da programação noventa e quatro atrações artísticas, sendo cinquenta e seis artistas da capital sergipana e trinta e oito artista do interior. Ao todo, mais de 500 artistas e profissionais da cadeia produtiva da música beneficiados diretamente, em um investimento de mais R$ 1.887.000 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil reais).

O evento de lançamento do Encontro foi anunciado pela diretora presidente da Funcap, a professora Conceição Vieira, e contou com as presenças de Givaldo Ricardo, Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, representando o governador Belivaldo Chagas; da Diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), Eliane Passos Santana, representado o Secretário de Estado da Educação, Esporte e Cultura (Seduc/SE), Josué Modesto dos Passos Subrinho; do Diretor de Políticas Culturais da Funcap, Fredson Santos Santana; do comunicador e coordenador do Fórum Nacional da Música Nordestina, Paulo Corrêa e da presença de um dos homenageados pelo Encontro, o maestro Evanilson Vieira.Segundo a presidente da Funcap, a professora Conceição Vieira, o Encontro Nordestino de Cultura 2021 representa o compromisso do governo do estado com a cultura e as tradições do povo sergipano e que, por conta das medidas de segurança em saúde, toda a programação foi pensada para que os sergipanos possam curtir as festas juninas em família, com o mesmo espírito, alegria e disposição que sempre embalaram o povo sergipano.

Para Givaldo Ricardo, Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, o Encontro é parte dos esforços da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, dos esforços do governo do estado de Sergipe, para gerar emprego e renda para os artistas e manter acesa a chama do forró, “além de prestar uma justa homenagem a dois grandes nomes da cultura nordestina”, afirmou o superintende.

Todos os artistas que integram o Encontram Nordestino de Cultura 2021 foram contemplados em editais promovidos pela Funcap, via recursos da Lei Aldir Blanc e suas apresentações foram gravadas previamente, a maioria no Complexo Cultural Gonzagão, seguindo todos os protocolos de segurança em saúde.

Durante o lançamento da programação, houve também a apresentação da Quadrilha Século XX e da cantora Joseane de Josa.

Sobre os homenageados

Evanilson Vieira é um artista sergipano do município de Simão Dias, compositor, mestre da cultura popular brasileira, maestro da Orquestra Sanfônica de Aracaju e professor de sanfona na Escola de Artes Valdice Teles que encanta a todos com a sua história de superação. Evanilson também tem registros de atuação na militância de movimentos sociais ligados à causa da pessoa com deficiência. Por duas vezes foi presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise), o primeiro presidente escolhido por eleição. Depois fundou e coordenou o Coral Terceira Visão, no qual trabalhou por 12 anos até a extinção.

Lucinete Ferreira mais conhecida pelo nome artístico Anastácia, é uma cantora e compositora brasileira, apelidada de “Rainha do Forró”. Anastácia teve interesse pela música aos sete anos de idade. Foi esposa do saudoso músico Dominguinhos (1942–2013), que foi seu principal parceiro na carreira musical. Cantando profissionalmente há pelo menos 65 anos, Anastácia já compôs mais de mil canções gravadas por artistas com Gal Costa, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, entre outros. Tem uma indicação ao Grammy. Com seu principal parceiro musical, Dominguinhos, escreveu mais de 250 músicas, muitas das quais se constituem em grandes sucessos da música popular brasileira, a exemplo da composição “Eu Só Quero Um Xodó”.

Programação

10.06 – Fórum Nacional da Música Nordestina

19h – Evanilson Vieira – O Maestro do Forró

Uma história de talento e superação

11.06 – Sexta-Feira

19h – Anastácia – A Rainha do Forró

Maior Compositora Feminina Nordestina

13.06 – Especial de Santo Antônio

19h – Pilão do Nordeste

20h – Valter Nogueira

20.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Orquestra Sinfônica de Sergipe

19h- Trio Xodó da Vila

20h – Seu Biná

Palco Anastácia

22h – Correia dos 8 Baixos

23h – Forró Brasil

21.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

19h- Ceará do Acordeon

20h – Funcap no Interior

Palco Anastácia

22h – Paula Sandiny

23h – Cassiano do Forró

22.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Filarmónica Maestro Abílio Pereira Leite

18h30- Pé Quente do Forró

19h30 – Fabinho Melo

Palco Anastácia

22h – Heribas do Forró

23h – Mimi do acordeon

23.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Século XX

18h30 – Gladston Rosa

19h- Scurinho Zabumbada

20h – Funcap no interior em Canindé do São Francisco

Palco Anastácia

22h – Erivaldo de Carira

23h – Ze Tramela

24.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Festa na Roça

18h30 – Grupo Vivace

19h- Forró Maturi

20h – Funcap no interior em Cristinápolis

Palco Anastácia

22h – Luiza Lú

23h – Sergival

25.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Amor Caipira

18h30 – Trio Piauí

19h- Zito & Zety

20h – Funcap no interior em Maruim

Palco Anastácia

22h – Virgínia Gomes

23h – Txi Gomes e Forró Cuscuz com Leite

26.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Amor Renascer

18h30 – Dialeto Nordestino

19h30- Klessinha

20h30 – Funcap no interior em Arauá e Itabaianinha

Palco Anastácia

22h – Bob Lélis

23h – Ninéia Oliveira

27.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Xodó da Vila

18h30 – Karmem do Forró

19h30- Raulzinho do Acordeon

20h – Funcap no interior em Santa Luzia e Indiaroba

Palco Anastácia

22h – Rebeca Melo

23h – Banda Rockxote

28.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Xodó Da Vila

18h30 – Chiquinho do Alem Mar

19h30- Joba Rala Coxa

20h – Funcap no interior em Capela

Palco Anastácia

22h – Forró os Três Moleques

23h – Jeane Lins e Dede Brasil

29.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Balanço do Nordeste

18h30 – Jailson do Acordeon

19h- Paula Brasil

20h – Funcap no interior em Estância

Palco Anastácia

22h – Luiz Paulo

23h – Cintura Fina

30.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Festival de Quadrilha

18h30 – Robson Batinga

19h- Petrúcio e os Marechais do Forró

20h – Funcap no interior: Show de Lucas Campelo em Estância

Palco Anastácia

22h – Wilson Segal

23h – Banda As Patricinhas