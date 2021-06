Pesquisa aborda a importância de utilizar estratégias digitais para atingir o público jovem









O estudo, realizado pelo egresso da Unit Leandro Sant’Anna, visa proporcionar aos pesquisadores formas de utilizar o Instagram para aproximar a ciência do público jovem.

O mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes— Unit, Leandro Sant’Anna, desenvolve a pesquisa intitulada “Divulgação científica na rede social Instagram: a importância de utilizar estratégias digitais para atingir o público jovem”. O estudo tem o intuito de proporcionar aos pesquisadores formas de utilizar o Instagram, uma das redes sociais que mais crescem no mundo, para aproximar a ciência do público jovem.

“Como minha formação é em publicidade, tenho conhecimento sobre estratégias digitais, o que faz com que a dissertação seja interdisciplinar. O pesquisador, ao ler meu material, poderá compreender como funciona a rede, entender as métricas e estratégias para garantir engajamento e, consequentemente, resultados sobre o conteúdo científico divulgado”, explica Leandro.

Para o pesquisador, a expansão dessa conectividade permite discussões de acesso, controle e produção. “Diante desse ambiente, o entendimento crítico do uso das mídias abre espaço para uma posição ativa na produção do conteúdo”, salienta. “Um ponto relevante ao promover o trabalho científico é também perceber que o cientista não permanece no estereótipo que vemos em filmes e desenhos. Por isso, a divulgação, que é a área escolhida para o meu projeto, permite aproximar a ciência e seus avanços das pessoas que possuem pouco ou nenhum conhecimento sobre a área”, destaca.

O trabalho é orientado pela pesquisadora, doutora Cristiane Porto, bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 2 do CNPq, docente da Unit do curso de Comunicação Social nas habilitações de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Educação e integrante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – AnPED.

Leandro entrou no mundo da pesquisa ainda durante a graduação. No curso de Publicidade e Propaganda, participou do Programa de Iniciação Científica da Unit. “A ciência sempre me fascinou. Participava de competições científicas e assistia a documentários, entre outras formas de adquirir conhecimento sobre a área. Mas foi na Iniciação Científica que comecei a compreender como é a vida e o papel de um pesquisador”, declara Leandro.

Quanto aos próximos passos, o publicitário almeja seguir com a pesquisa. “Pretendo continuar a proporcionar meios de executar a divulgação científica em rede, como recortes da minha dissertação a serem explorados em mídias digitais, para que esse conhecimento seja propagado e amplificado. Gostaria de ministrar cursos sobre o gênero e montar uma rede de parceria entre pesquisadores, para realizarmos divulgação no Instagram”, finaliza.

