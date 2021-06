PREFEITURA DE PROPRIÁ FAZ OPERAÇÃO DE LIMPEZA ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO









05/06/21 - 17:56:51

Neste sábado (05), quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Propriá, através da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Sustentável, realizou uma ação de limpeza às margens do Rio São Francisco, que teve como objetivo conscientizar a população para a importância de preservar o meio ambiente.

Durante a ação, foi recolhido o lixo, feita a retirada das baronesas (espécie de planta aquática) e a distribuição de panfletos e sacos de lixo para os motoristas que passavam pelo local. O momento de conscientização e limpeza contou com a presença do prefeito Valberto Lima e o vice-prefeito, Rafael Sandes, que participaram ativamente das ações desenvolvidas.

“Não poderíamos deixar o dia do Meio Ambiente passar em branco, e nada melhor que realizar uma ação de grande importância, como é a de cuidar do nosso rio. Esperamos que essa ação venha a ser exemplo para todos sobre a forma correta de descarte do lixo e nossa responsabilidade enquanto população”, destacou Valberto.

Com a participação de diversas secretarias, foram utilizados barcos de voluntários e pescadores, para realizar um trabalho de roçagem e retirada de lixo das margens do rio, melhorando a ambientação e estética desta parte do município. O objetivo da ação, que contou com o apoio da Marinha, foi alertar para a consciência ambiental.

A ação contou com a participação dos secretários Raphael Luckmann (Turismo e Desenvolvimento Sustentável); Luã Vieira (Governo e Comunicação); Hélio Gomes (Agricultura e Pesca); Glaedson Novais (Educação); Marcos Graça (Obras); Marcos Oliveira (Administração); Karine Feitoza (Ação Social e Direitos Humanos); o Superintendente da SMTT, Isaias Silva; além dos vereadores João Paulo e Dilma da Colônia também estiveram presentes no mutirão.