SES registra 851 casos de Covid-19  e 20 óbitos nesta sexta

05/06/21 - 06:41:25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 04, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 851 casos, quatro óbitos nesta sexta e 16 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 241.148 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.180 morreram. Até o momento, 219.176 pacientes foram curados.

As 20 mortes foram: uma mulher, 76 anos, de Itabaiana, com diabetes e hipertensão; um homem, 29 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 74 anos, de Propriá, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 32 anos, de Pedra Mole, sem comorbidade; uma mulher, 79 anos, de Propriá, com doença cardiovascular e diabetes; um homem, 65 anos, de Campo do Brito, com doença cardiovascular crônica, hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 26 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 33 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade; um homem, 84 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica, derrame pleural bilateral e ex tabagista; uma mulher, 31 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 57 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes, e cardiopatia; um homem, 55 anos, de Propriá, com hipertensão; um homem, 47 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 81 anos, de Malhador, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 60 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 54 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 60 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 75 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 52 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade.

Foram realizados 494.944 exames e 253.796 foram negativados. Estão internados 855 pacientes, sendo que no serviço público são 217 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 267 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 491. Já nos leitos do serviço privado estão internados 172 pessoas na UTI adulta, três na UTI neonatal/ pediatria e 189 em leitos clínicos, totalizando 364. São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultados 4.095 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 566.237 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 494.514. Referente à segunda dose, foram distribuídas 269.412, sendo aplicadas 197.634 doses