TEM INICIO A DISTRIBUIÇÃO DE IMUNIZANTES RECEBIDOS NA ÚLTIMA SEMANA EM SERGIPE









05/06/21 - 09:23:53

Teve inicio na manhã deste sábado (05) a distribuição dos 7.020 imunizantes da Pfizer e 63.750 da Astrazeneca, enviados pelo Ministério da Saúde (MS) para Sergipe na última semana.

A distribuição das vacinas começa para os municípios das regiões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (​Ceadi), localizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde, até às 13 horas. Para os demais municípios a entrega ocorrerá nas sedes das regiões, na próxima segunda-feira (07).

As informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), são de que ficou acordado com os 75 municípios que, com a nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, vai realizar a vacinação de trabalhadores da educação de nível superior, caminhoneiros e trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada.

Com informações do G1/SE