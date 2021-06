Traficante Sapão, preso na Rocinha, no Rio, chega a Aracaju

O traficante de drogas Adriano Vieira Santos, mais conhecido como “Sapão”, desembarcou, na manhã deste sábado (5), no Aeroporto de Aracaju, conduzido por policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc). Ele foi preso na quinta-feira (3) na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Adriano Vieira foi conduzido pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) para uma unidade da Polícia Civil onde prestará depoimento.

Com uma vasta ficha criminal repleta de investidas como homicídios, porte ilegal de arma de fogo e coordenação de uma considerável fatia do tráfico de drogas em Sergipe, Adriano Vieira estava escondido numa das maiores favelas da América Latina. Ele foi preso por agentes do Denarc, com a participação de policiais militares do Rio de Janeiro. A equipe desceu a favela com Adriano Vieira detido rumo ao translado para Sergipe.

Toda a ação da polícia, dirigida pelo delegado André David, foi coordenada de Aracaju pelo Denarc e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), também com a participação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nas investigações. A equipe chegou ao Rio de Janeiro no dia 28 de maio, já com informações estratégicas importantes para concretizar a operação que resultou na prisão.

Durante a operação na Rocinha, os investigadores de Sergipe tiveram apoio fundamental de militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade. Logo após a prisão, Adriano Vieira foi levado para a sede da Polícia Interestadual do Rio de Janeiro, a Polinter, localizada a 30 minutos da maior favela da América do Sul.