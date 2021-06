Aracaju vacina hoje pessoas que tem 58 anos nascidas entre o mês outubro e dezembro









06/06/21 - 09:00:31

A secretaria municipal de saúde informa que teve início neste domingo (06) a vacinação das pessoas com 58 anos nascidas entre outubro e dezembro, e dos demais públicos que estão sendo imunizados com a primeira e segunda dose.

A partir desta segunda-feira (07), a Secretaria da Saúde de Aracaju começa a vacinar pessoas sem comorbidades com 54 anos de idade em diante. Também será imunizado quem está nessa mesma faixa etária com deficiência permanente grave, e sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nesta segunda-feira serão vacinados os aracajuanos com 57 anos nascidos entre janeiro e junho.

A vacinação prossegue na terça-feira (08), vacinando o público de 57 anos nascido entre os meses julho e dezembro. Na quarta-feira (09), a vacinação avançará para os aracajuanos de 56 anos nascidos entre janeiro e junho, e na quinta-feira (10), para os que nasceram de julho a dezembro.

Já na sexta-feira (11), recebem a primeira dose da vacina os cidadãos de 55 anos. No sábado (12), serão imunizados aqueles que têm 54 anos e aniversariam entre janeiro e junho. Para finalizar este grupo, no domingo (13), serão vacinados os aracajuanos, também de 54 anos, nascidos entre julho e dezembro.

Os locais de vacinação são o drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Francisco Fonseca (18 do forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), das 8h às 16h.