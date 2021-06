ARACAJU VACINOU MAIS 2.215 PESSOAS CONTRA COVID-19 NESTE SÁBADO









06/06/21 - 07:44:54

Foram 2.215 os vacinados neste sábado, 5, em mais um plantão de imunização organizado pela Prefeitura de Aracaju. Desses, 1.160 receberam a primeira dose e 1.055 a segunda dose das vacinas contra a covid-19, aumentando o número de aracajuanos imunizados para 166.695, o que representa 25,07% da população da capital sergipana.

Seis pontos de vacinação estão ativos na capital durante o final de semana, imunizando aracajuanos acima de 58 anos nascidos de julho a setembro, deficientes permanentes acima de 57 anos, pessoas com comorbidades acima de 18 anos, trabalhadores da educação, da saúde, do transporte, das forças de segurança e salvamento, além dos idosos acima de 60 anos que ainda não se vacinaram ou que precisam receber a segunda dose.

A professora Amanda Kelly foi uma das vacinadas neste sábado. Ela recebeu a primeira dose no Auditório Antônio Vieira de Melo e ficou bastante emocionada. “É muito difícil tudo o que a gente está vivendo. Para nós, que trabalhamos com educação, os alunos são a nossa vida. Já são quase dois anos sem vê-los pessoalmente, fazem muita falta”, relata.

Para Amanda, além da proteção da vida, a vacina traz um sopro de esperança. “Essa noite, sonhei que estava dando aula e precisava dar uma pausa para tomar a vacina. Na hora em que fui vacinada, os alunos vieram no meu pensamento. Tudo o que eu mais quero é que possamos ser vacinados para reencontrá-los”, diz, sem conseguir conter as lágrimas.

Renato Alves, 58 anos, também aproveitou o sábado para ser vacinado, no drive na Sementeira. Ele considera que a vacina representa a possibilidade de recomeço. “A vacina é importantíssima, só com ela poderemos retornar à normalidade. Todo o processo até ser vacinado foi excelente, rápido, organizado, sem burocracia”, descreve.

O aposentado Edvaldo Santos recebeu a segunda dose da vacina na UBS Francisco Fonseca e deixa um recado: “fiquem atentos para a data de receber a segunda dose. Quem já pode se vacinar e ainda não foi, precisa ir logo, pois a vacina é muito importante para que a gente tenha saúde e muitos anos de vida”, ressalta.

Plantão no domingo

Neste domingo, 6, tem início a vacinação das pessoas com 58 anos nascidas entre outubro e dezembro, e dos demais públicos que estão sendo imunizados com a primeira e segunda dose.

Os locais de vacinação são o drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Augusto Franco (Farolândia), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Francisco Fonseca (18 do forte), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), das 8h às 16h.

Foto André Mireira